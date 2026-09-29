Що відомо про Михайла Чайковського – розкаже 24 Канал.
Ким був Чайковський?
Майбутній Садик-Паша народився в селі Гальчин на території сучасної Житомирщини. За материнською лінією він був пов'язаний із гетьманом Іваном Брюховецьким. Сам Чайковський наголошував на своєму козацькому походженні та цікавився історією й традиціями українського козацтва.
Водночас він був польськомовним письменником і представником так званої української школи польської романтичної літератури. Його твори часто були присвячені козацькій тематиці.
Як він опинився в еміграції?
У 1830 – 1831 роках Чайковський брав участь у Листопадовому повстанні проти Російської імперії. Після його поразки він залишив територію Російської імперії та перебрався до Франції. Згодом Чайковський став політичним емігрантом і переїхав до Константинополя. Там його діяльність дедалі більше була пов'язана з Османською імперією та планами боротьби проти Росії.
Як український шляхтич став Садик-Пашею?
У 1850 році Чайковський перейшов на службу до османського уряду та прийняв іслам. Він отримав ім'я Мехмет Садик, а згодом – титул паші. Під час Кримської війни Чайковський організував у складі османських військ козацькі формування з українських та інших добровольців. Ці підрозділи воювали на боці Османської імперії проти Росії. Саме тоді він став відомий як Садик-Паша.
Після завершення Кримської війни Чайковський продовжував служити Османській імперії, однак згодом його політичні погляди змінилися. У 1873 році він отримав амністію від російського уряду та повернувся в Україну. Після повернення Чайковський прийняв православ'я. Помер Михайло Чайковський у 1886 році.
Михайло Чайковський / Фото Вікіпедія
За одне життя Чайковський встиг побувати:
- письменником,
- політичним емігрантом,
- учасником повстання,
- османським військовиком і пашею.
Він змінював країни проживання та релігійну приналежність, але водночас протягом життя зберігав особливий інтерес до українського козацтва. Його біографія – приклад того, наскільки складною була ідентичність людей на українських землях у XIX столітті, де перепліталися українські, польські, російські та османські політичні й культурні впливи.