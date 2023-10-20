Голова Національного банку України Андрій Пишний детально спростував інформацію про фінмоніторинг політично значущих осіб.

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Почнемо з того, що фінмоніторинг здійснюється до усіх клієнтів банків. Це стандарт, який має виконуватися. Крім того, PEP (як і іншим клієнтам) може бути присвоєний і низький, і середній, і високий рівень ризику. Апріорі високий рівень ризику призначається тільки іноземним РЕР,

– пояснив він.

За словами Пишного, навіть якщо до особи застосовуються посилені процедури фінмоніторингу, це не означає, що вони є безстроковими.

Про що йдеться в законі

Голова НБУ також пояснив, що через 12 місяців після того, як РЕР перестане виконувати визначні публічні функції і банк впевниться, що ризиків, властивих РЕР, немає, його операції є зрозумілими, застосовуватимуться звичайні процедури фінмоніторингу як до будь-якого іншого клієнта.

"Ніхто не збирається карати РЕР якимись пожиттєвими посиленими перевірками", – додав Андрій Пишний.

Також він відреагував на побоювання, що банки відмовлятимуть PEP в обслуговуванні та блокуватимуть операції без розбору.

Ми маємо не найкращий досвід дуже формального підходу з боку низки банків до обслуговування РЕР, зокрема встановлення всім без винятку необґрунтовано високого рівня ризику. Однак ситуацію змінюємо. І ситуація змінюється,

– наголосив Пишний.

Він додав, що ухвалений закон фіксує механізми, які нівелюють такий формальний підхід, вжиття щодо РЕР непропорційних заходів. Йдеться про ризик-орієнтований підхід, який банки повинні застосовувати на практиці.

Штрафи для фінустанов

За словами очільника НБУ, йдеться про суттєві штрафи, якщо фінустанови відмовлятимуться застосовувати ризик-орієнтований підхід.

"У законі – це цифра 1,7 мільйона гривень для небанківських установ. А є ще наші нормативні акти, які дають змогу застосувати до банків суттєвіші заходи впливу – штрафи до 10 мільйонів гривень", – зазначив Пишний.

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