Перебували у районі потрапляння ракет: надійшло 15 повідомлень про безвісти зниклих у Вінниці

Попередньо ракетний обстріл Вінниці забрав життя вже 20 осіб. До поліції продовжують звертатись люди, рідні та близькі яких не виходять на зв'язок.

Таких звернень у правоохоронців наразі 15. Це цифра – станом на 14:00

Більше тут Внаслідок удару по Вінниці постраждали 90 людей, близько 50 – у важкому стані

Усі зниклі перебували у зоні потрапляння ракет

Усі люди, з якими не можуть зв'язатись, перебували на тій території, куди влучили російські "Калібри". Серед 20 загиблих, про яких вже відомо, троє – діти.

На місці обстрілу продовжують працювати близько 400 правоохоронців. Акт тероризму задокументовують 12 слідчо-оперативних груп – як Нацполіції, так і СБУ.

Це цинічний, жорстокий та підступний злочин, який не може мати жодного виправдання,

– наголосив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Наразі по медичну допомогу звернулись близько 90 вінничан. 50 з них – у важкому стані. Пошуково-рятувальна операція триває.

У Вінниці працюють гарячі лінії для пошуку зниклих осіб. Потрібно телефонувати за такими номерами –

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Ракетний обстріл Вінниці: коротко

Масштабна повітряна тривога в Україні пролунала близько 10:00. Вже через пів години про вибухи повідомили у Вінниці.

Одразу стало відомо, що росіяни поцілили у цивільний об'єкт.

Вибухи підтвердив і мер Вінниці Сергій Моргунов.

У Вінницькій ОВА зазначили, що 4 ракети збили Сили ППО.

Станом на 13:00 відомо про 20 загиблих та близько сотні постраждалих.

Президент Зеленський назвав обстріл Вінниці черговим терактом росії.

Дивіться у відео – Повітряні сили ЗСУ про обстріл Вінниці: