Перебували у районі потрапляння ракет: надійшло 15 повідомлень про безвісти зниклих у Вінниці
Джерело:Нацполіція України
Попередньо ракетний обстріл Вінниці забрав життя вже 20 осіб. До поліції продовжують звертатись люди, рідні та близькі яких не виходять на зв'язок.
Таких звернень у правоохоронців наразі 15. Це цифра – станом на 14:00
Більше тут Внаслідок удару по Вінниці постраждали 90 людей, близько 50 – у важкому стані
Усі зниклі перебували у зоні потрапляння ракет
Усі люди, з якими не можуть зв'язатись, перебували на тій території, куди влучили російські "Калібри". Серед 20 загиблих, про яких вже відомо, троє – діти.
На місці обстрілу продовжують працювати близько 400 правоохоронців. Акт тероризму задокументовують 12 слідчо-оперативних груп – як Нацполіції, так і СБУ.
Це цинічний, жорстокий та підступний злочин, який не може мати жодного виправдання,
– наголосив голова Нацполіції Ігор Клименко.
Наразі по медичну допомогу звернулись близько 90 вінничан. 50 з них – у важкому стані. Пошуково-рятувальна операція триває.Важливо! У Вінниці працюють гарячі лінії для пошуку зниклих осіб. Потрібно телефонувати за такими номерами – 050-222-03-26 або (0432) 59-42-00.
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Ракетний обстріл Вінниці: коротко
- Масштабна повітряна тривога в Україні пролунала близько 10:00. Вже через пів години про вибухи повідомили у Вінниці.
- Одразу стало відомо, що росіяни поцілили у цивільний об'єкт.
- Вибухи підтвердив і мер Вінниці Сергій Моргунов.
- У Вінницькій ОВА зазначили, що 4 ракети збили Сили ППО.
- Станом на 13:00 відомо про 20 загиблих та близько сотні постраждалих.
- Президент Зеленський назвав обстріл Вінниці черговим терактом росії.
Дивіться у відео – Повітряні сили ЗСУ про обстріл Вінниці: