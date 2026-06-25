Кілометрові затори перед Керченським мостом видно навіть з космосу

Українські удари по Криму зробили нестерпним життя росіян на півострові. Вони масово намагаються виїхати до країни-агресорки.

Про це свідчать супутникові знімки за 24 червня, опубліковані журналістами "Схем". На них видно скупчення автомобілів, які рухаються у бік Керченського мосту.

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Наскільки довгими є затори з автівок тих, хто втікає з Криму?

Затори починаються від пропускного пункту перед мостом і закінчуються в районі села Іванівка у Керченському районі. Вони сягають більше десяти кілометрів. Це приблизно півтори тисячі авто, що рухаються на виїзд з території окупованого Криму.

Затори перед мостом розтягнулися на понад 10 кілометрів: дивіться фото

Нагадаємо, що рух цією переправою регулярно призупиняють через загрозу повітряних атак.

На тлі дефіциту пального та перебоїв з електропостачанням жителі окупованого Криму дедалі частіше пишуть у соцмережах, що планують хоча б на певний час виїхати з півострова.

Водночас окупаційна влада посилила перевірки на контрольно-пропускних пунктах. Через це регулярно виникають затримки, які ускладнюють як цивільне сполучення, так і військову логістику між окупованим Кримом і територією Росії.

Через нестачу пального російська влада закликала громадян рідше користуватися автомобілями та навіть заговорила про повернення бензину марок АІ-76 і АІ-80. Також у Росії пропонують використовувати міні-нафтопереробні заводи, хоча визнають, що вони не зможуть покрити потреби країни.

За даними Інституту вивчення війни, у Криму вже припинили продаж бензину недержавним організаціям, зупинили роботу поромів і закрили всі дитячі табори до 1 вересня 2026 року.

На півострові масово закриваються навіть великі мережі АЗС, зокрема ТЕС і ATAN.

Жителі півострова дедалі частіше їздять через Керченський міст до сусідніх регіонів Росії, щоб купити бензин і дизель. У відповідь російська влада збільшила дозволений обсяг перевезення пального через міст зі 100 до 200 літрів.