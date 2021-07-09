Поліцейський закривав вічко, а охоронець різав двері: з'явилося відео пострілу у Голосієво 18+

Голосіївський стрілок Іван Мартинюк здійснив постріл по патрульному Сергію Василенку та двом цивільним особам 7 липня. Зробив він це через двері, коли їх вирізали болгаркою.

Про це свідчить відео, яке оприлюднили журналісти "Надзвичайних новин". На записі, який раніше не показували поліцейські, видно, що патрульний закрив вічко дверей рукою.

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У цей час цивільний, який, за непідтвердженими даними, є охоронцем приватної фірми, намагався пиляти двері болгаркою. Поруч перебував і новий власник квартири.

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Судячи з відео з нагрудної камери приватного охоронця, поранення патрульний та двоє цивільних отримали поранення саме під час спроби потрапити всередину житла.

Журналісти стверджують, що поліцію викликав сам Іван Мартинюк, однак поліцейські почали активно допомагати людям, які прибули виселяти чоловіка з квартири.

У пресслужбі поліції Києва появу цього запису 24 каналу наразі не прокоментували, запропонувавши надіслати офіційний запит.

Про стан здоров'я інших потерпілих досі нічого не відомо. Згідно з офіційною версією, покупець квартири отримав важке поранення голови. Охоронець приватної компанії зазнав поранення плеча.

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Киянин Іван Мартинюк нібито не зміг виплатити кредит, через що виконавча служба виставила квартиру на відкриті торги. Власник житла почав оскаржувати право власності нового хазяїна. Вранці 7 липня у квартиру будинку ЖК Park Avenue на Голосіївському проспекті, 58 прийшли представники приватної охоронної фірми та сам покупець.

Під час спроб поліцейських та охоронців потрапити до квартири Мартинюк застосував вогнепальну зброю та забарикадувався всередині приміщення. Перемовини зі зловмисником ні до чого не призвели. Він підпалив квартиру. Через це спецпризначенці почали штурм та затримали озброєного чоловіка.

Йому інкримінують замах на життя поліцейського та на ще двох осіб. Якщо суд визнає провину чоловіка, йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

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