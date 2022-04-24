Перед візитами в Росію та Україну генсек ООН їде в Туреччину
24 квітня 2022 , 07:02Читать новость на русском
Джерело:Reuters
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відвідає Туреччину. Потім – поїде до Росії та України.
Гутерріш відвідає Анкару 25 квітня. Там його прийме президент Реджеп Ердоган.
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Що цьому передувало
Перед цим генсек направив запит до постійних представництв України та Росії при ООН з проханням про зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві та Путіним у Москві.
Його заступник з гуманітарних питань Мартін Гріффітс говорив, що Туреччина є важливим місцем для проведення переговорів між Україною та Росією.
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