Росгвардійцям перед вторгненням заборонили мародерство та розмови про Путіна

Військово-політичне керівництво попри безглуздість всіх намірів намагається приховати реальну інформацію про "спецоперацію в Україні". Втім, хоча населення РФ підтримує війну та знищення українців, геть всі розуміють, що йде повноцінна війна.

Тим не менш, за даними джерел 24 каналу у розвідці, нелюди з числа російського командування намагаються прикрити себе та скинути всю провину за вчинення злочинів на особовий склад. Так, бойовикам Росгвардії перед відправкою до України давали документ із переліком заборон. Який був написаний під диктовку Генштабу.

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Кожен з ОМОНівців мав розписатися під тим, що ознайомився з правилами та не збирається порушувати накази керівництва.

Зобов'язали ні з ким не розмовляти

Згідно з документом, який давали для ознайомлення росгвардійцям з підрозділу "Сармат" з Ростовської області, під час виконання бойових завдань та пригнічення проукраїнських людей у захоплених містах загарбникам заборонили спілкуватися з журналістами.

Крім того, російським нелюдам наказали не обмінюватися інформацією з українцями про участь спецпризначенців у бойових діях, а також не обговорювати політичне керівництво Росії та України. Словом, керівники хочуть, аби росгвардійці не здогадалися про те, ким є Путін, та не зрозуміли, що у нашій країні немає нацистів.

Аби родичі російської поліції не здогадалися, де вони перебувають та не знали подробиць, у Кремлі розпорядилися, щоб кожен бойовик "добровольно" здав свій телефон та не користувався жодним з доступних йому гаджетів.

Наскільки ретельно росгвардійці підійшли до виконання завдань, сказати важко. Оскільки вони у переважній більшості були закинуті Путіним на штурм міст. Подекуди – з щитами та кийками, однак українці швидко провели спецоперацію з демілітарізації російських карателів. Ті ж, кому пощастило вижити, цілком зрозуміли, в яке пекло їх закинув кремлівський фюрер.

Російські військові конфліктують з МВС

Згідно з даними розвідки, коли у Кремлі прийняли рішення про долучення до бойових дій терористів з Росгвардії, між посадовцями Генштабу та МВС стався неабиякий конфлікт. Військові розуміли, що у будь-якому випадку при проході загарбників вглиб України вони можуть отримати чималі фінансові здобутки.

Казнокради-генерали прекрасно пам'ятають, як вони отримували відсотки від того, що намародерили окупанти у 2014-му році. Деякі нелюди збагатилися не на один мільйон доларів, отримали викрадені у донеччан елітні машини та й взагалі налагодили канали постачання цілих караванів з награбованим до Росії. Оскільки ж залучення до "спецоперації" росгвардії означало те, що мародерити будуть також і поліцейські, у Генштабі підняли неабияку бучу. Закінчився конфлікт тим, що у настанови про поведінку в Україні дописали заборону на вилучення та зберігання коштовностей для їх вивезення до Росії.

Само собою, подібні заборони є лише формальністю, але ж у випадку, якщо росгвардійців спіймають на мародерстві, генштабісти та очільники міністерства оборони зможуть отримати козирі та шантажувати керівництво МВС. Однак для гарантій панування в українських містах лише одних грабіжників у Генштабі вирішили зробити так, аби на найзаможнішій Київщині росгвардійці загинули під час його захоплення.



​Росгвардійцям забороняли мародерити в Україні / Фото джерел 24 каналу