Перед загибеллю екіпаж танка Героя України Віталія Сапила знищив 30 одиниць ворожої техніки
8 березня 2022 , 13:00Читать новость на русском
Джерело:Міноборони
На Київщині після нальоту авіації загинув український військовий Віталій Сапило. Перед загибеллю його екіпаж завдав значних втрат орді.
Герої не вмирають
У Міноборони повідомили, що в боях з російсько-фашистськими військами екіпаж танка Сапила знищив три десятки російської техніки.
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На жаль, військовий дістав поранення, несумісне з життям.
Зауважимо, шо Сапила – вихованець футбольного клубу Карпати. Лейтенанту посмертно присвоїли звання Героя України.
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