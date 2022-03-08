Перед загибеллю екіпаж танка Героя України Віталія Сапила знищив 30 одиниць ворожої техніки

На Київщині після нальоту авіації загинув український військовий Віталій Сапило. Перед загибеллю його екіпаж завдав значних втрат орді.

Герої не вмирають

У Міноборони повідомили, що в боях з російсько-фашистськими військами екіпаж танка Сапила знищив три десятки російської техніки.

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На жаль, військовий дістав поранення, несумісне з життям.



Зауважимо, шо Сапила – вихованець футбольного клубу Карпати. Лейтенанту посмертно присвоїли звання Героя України.

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