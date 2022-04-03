Перед знищеною окупантами "Мрією": Резніков зустрівся з військовими у звільненому Гостомелі

Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з військовими у звільненому Гостомелі. Міністр прийшов подякувати українським захисникам.

Над Гостомелем знову майорить прапор України

Резніков разом з командувачем оборони Києва Олександром Сирським і главою МВС Денисом Монастирським зустрівся з військовими біля зруйнованого літака "Мрія".

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Вони подякували українським військовим "за їх невпинну боротьбу, за опір, який вони дали окупанту".

Глава Міноборони зазначив, що над Гостомелем знову майорить прапор України.

"Наші воїни вибили ворога з київських земель", – сказав Резніков.

Резніков зустрівся з військовими у звільненому Гостомелі / Фото фейсбук міністра

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