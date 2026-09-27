"Злили просто так": у Fire Point передачу даних Palantir порівняли з відмовою від ядерки

Україна безкоштовно передає весь масив унікальної інформації з поля бою американській технологічній компанії Palantir. Такий крок викликав гостру критику серед вітчизняних розробників оборонних систем, які вбачають у цьому втрату стратегічної переваги.

Співзасновниця української defense-tech компанії Fire Point Ірина Терех в інтерв'ю для FEDORIV VLOG заявила, що цей процес нагадує події 1995 року. Вона вважає таку щедрість невиправданою втратою цінного ресурсу. За її словами, держава віддає іноземцям те, на чому могла б заробляти сама.

Чому дані такі важливі?

Зараз усі українські військові системи обміну інформацією підключені до хмарних сховищ Palantir. Кожна одиниця інформації з фронту автоматично опиняється у розпорядженні американців.

І ми розуміємо, що вони були куплені надзвичайно високою ціною. Ми її передаємо просто так,

– зауважила Ірина Терех.

Вона пояснила, що Palantir десятиліттями збирав різноманітні бази даних за підтримки уряду США, а тепер використовує штучний інтелект для їхньої обробки.

Україна ж, не маючи власної готової інфраструктури, погодилася на запропоновану екосистему для обліку.

Проте, якби держава створила власні аналоги, ці масиви чутливої інформації можна було б перетворити на продукт із високою доданою вартістю для експорту.

Хто ще отримає доступ до фронтової статистики?

Американський гігант – не єдиний, хто використовує український досвід. Британські компанії також отримають дозвіл на роботу з базою, яка містить понад 6 мільйонів записів про танки, артилерію, піхоту та роботу ППО.

Ці матеріали потрібні їм для розробки нових моделей штучного інтелекту, що керуватимуть роями безпілотників. Водночас західні медіа відзначають, що Сили безпілотних систем України вже зараз роблять ставку на децентралізовані рішення та глибокий аналіз зібраної статистики.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, нещодавно Михайло Федоров анонсував запуск проєкту зі створення "Армії роботів".

Цікаво, що першим ключовим інвестором його нової defense tech-компанії став саме генеральний директор Palantir Алекс Карп.