У передмісті Дніпра прогриміли вибухи

У неділю, увечері 16 березня, Росія знову атакувала Україну. У передмісті Дніпра чули звуки вибухів.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на кореспондентів Суспільного. Повітряну тривогу в області оголосили близько 22:23.

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Що відомо про вибухи

Журналісти написали про вибухи в передмісті обласного центру о 22:52.

Спершу Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА на Дніпропетровщині. Однак згодом, о 22:40, захисники неба попередили про російські авіаційні засоби ураження.

До цього в Дніпрі 16 березня вже лунала тривога – із 19:51 до 20:42.

Трохи раніше Росія знову атакувала Запоріжжя – о 22:42 очільник Запорізької ОВА Іван Федоров написав про роботу ППО. Наразі інформації про наслідки ударів противника немає.

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