У передмісті Запоріжжя окупанти зі "Смерчів" обстріляли військовий полігон, завод та кар'єр

Біля Запоріжжя російські війська обстріляли військовий полігон, завод та прилеглий кар'єр. Окупанти гатили зі "Смерчів".

Внаслідок обстрілів на території заводу виникла пожежа. Про втрати та масштаби руйнувань наразі нічого невідомо. Про це повідомили у Запорізькій ОВА 18 березня.

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У передмісті обласного центру Запоріжжя із реактивних систем залпового вогню "Смерч" російськими окупантами сьогодні, 18 березня, близько 8:00 було здійснено масовий обстріл військового полігону та одного із заводів та кар'єру, що прилягає до нього,

– мовиться в повідомленні.

Пожежу на заводі рятувальники вже локалізували. Наразі її гасять.

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