Перегляд субсидій потрібен, бо є зловживання, – експерт

Перегляд (верифікацію) пільг треба було розпочинати ще в 2015 році. Зараз був би вже єдиний реєстр і відпрацьований алгоритм перевірки субсидій. Але масового позбавлення субсидій не буде.

Про це 24 каналу розповів економічний експерт Андрій Вігірінський.

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Малоймовірно, що когось позбавлять пільг. Ті, хто потребує субсидій, навряд чи стали за цей період багатшими. І вони знають про зміну правил. Але завжди є зловживання. Є громадяни, які мають нормальні доходи, але офіційно безробітні. І користаються нагодою,

– зазначає Андрій Вігірінський.

Експерт підкреслює: не можна постійно політиками з різних таборів загравати з соціальною тематикою – "ми ж не соціалізм будуємо".

"Політики, особливо опозиціонери, люблять грати на темі: менше субсидій – це "геноцид." Хоча кількість пенсіонерів зменшується, доходи українців потроху зростають. Протягом останніх чотирьох років була субсидіальна чистка, встановлювалися "мертві душі". Тому і виплати змінюються", – зауважує Вігірінський.

Фахівець зауважує: потрібна верифікація пільг і можливість ретроспективного стягнення за порушення закону. Якщо встановлено порушення отримання пільг, то людина повинна це компенсувати. Крім того, в процесі монетизації субсидій теж іде перегляд отримувачів пільг.

Монетизація субсидій змінює систему розрахунків. Ті, хто зловживав, зараз відсіються. Є отримання доступу до рахунків громадян, які отримують пільги. І буде моніторинг: кому надано і скільки,

– наголошує експерт.

Що передбачає законопроєкт про верифікацію?

Під перевірку мають потрапити пенсіонери, субсидіанти, студенти, матері-одиначки. Планувалося, що держава вивчатиме матеріальне становище таких громадян, які отримують:

пенсію, пільгу, субсидію, стипендію;

грошову виплату з державного бюджету;

грошову виплату з місцевого бюджету, Пенсійного фонду або Фонду соціального страхування.

Автор законопроєкту, голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев пояснював, що якщо людина має квартири в різних містах України і на кожну отримує субсидії – це несправедливо. Також несправедливо, якщо людина померла, а їй продовжують платити пенсію. Тож ці факти і планувалося перевіряти.

Президент України Володимир Зеленський ветував законопроєкт про верифікацію (перевірку) пенсій, пільг, субсидій, стипендій та різних видів соціальної допомоги. Наразі текст пропозицій Зеленського до закону відсутній.



Правила щодо субсидій / Інфографіка 24 каналу