08:28
14 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Гірка для російських дітей з вінків та хрестів. Сталін допомагає "Роскосмосу"
      Вєсті Кремля
      21:44, 13 листопада
      Вєсті.UA: Шлях Іллі Киви до Джокера. Юлія Тимошенко показала справжнє обличчя
      Вєсті.UA
      19:33, 13 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Перегляд субсидій потрібен, бо є зловживання, – експерт

      283 Читать новость на русском
      Чому потрібно переглянути механізми надання субсидій?
      Чому потрібно переглянути механізми надання субсидій? / Фото з соціальних мереж

      Перегляд (верифікацію) пільг треба було розпочинати ще в 2015 році. Зараз був би вже єдиний реєстр і відпрацьований алгоритм перевірки субсидій. Але масового позбавлення субсидій не буде.

      Про це 24 каналу розповів економічний експерт Андрій Вігірінський.

      Читайте також: Призначення субсидій: кого позбавлять пільг і скільки тепер платитимуть за комуналку

      Малоймовірно, що когось позбавлять пільг. Ті, хто потребує субсидій, навряд чи стали за цей період багатшими. І вони знають про зміну правил. Але завжди є зловживання. Є громадяни, які мають нормальні доходи, але офіційно безробітні. І користаються нагодою,
      – зазначає Андрій Вігірінський.

      Експерт підкреслює: не можна постійно політиками з різних таборів загравати з соціальною тематикою – "ми ж не соціалізм будуємо".

      "Політики, особливо опозиціонери, люблять грати на темі: менше субсидій – це "геноцид." Хоча кількість пенсіонерів зменшується, доходи українців потроху зростають. Протягом останніх чотирьох років була субсидіальна чистка, встановлювалися "мертві душі". Тому і виплати змінюються", – зауважує Вігірінський.

      Фахівець зауважує: потрібна верифікація пільг і можливість ретроспективного стягнення за порушення закону. Якщо встановлено порушення отримання пільг, то людина повинна це компенсувати. Крім того, в процесі монетизації субсидій теж іде перегляд отримувачів пільг.

      Монетизація субсидій змінює систему розрахунків. Ті, хто зловживав, зараз відсіються. Є отримання доступу до рахунків громадян, які отримують пільги. І буде моніторинг: кому надано і скільки,
      – наголошує експерт.

      Що передбачає законопроєкт про верифікацію?

      Під перевірку мають потрапити пенсіонери, субсидіанти, студенти, матері-одиначки. Планувалося, що держава вивчатиме матеріальне становище таких громадян, які отримують:

      • пенсію, пільгу, субсидію, стипендію;
      • грошову виплату з державного бюджету;
      • грошову виплату з місцевого бюджету, Пенсійного фонду або Фонду соціального страхування.

      Автор законопроєкту, голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев пояснював, що якщо людина має квартири в різних містах України і на кожну отримує субсидії – це несправедливо. Також несправедливо, якщо людина померла, а їй продовжують платити пенсію. Тож ці факти і планувалося перевіряти.

      Президент України Володимир Зеленський ветував законопроєкт про верифікацію (перевірку) пенсій, пільг, субсидій, стипендій та різних видів соціальної допомоги. Наразі текст пропозицій Зеленського до закону відсутній.

      субсидії
      Правила щодо субсидій / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Цукровий діабет: як виявити, групи ризику та профілактика
      сьогодні
      45172
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Субсидії Тарифи
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Мораторій, зубожіння і популізм: 5 міфів про ринок землі
      сьогодні , 06:30 Мораторій, зубожіння і популізм: 5 міфів про ринок землі
      Яніна Ткачук 9703
      Викрив корупцію – отримай 10% від награбованого: як офіційно заробити на хабарниках
      13 листопада , 23:02 Викрив корупцію – отримай 10% від награбованого: як офіційно заробити на хабарниках
      Ірина Поліщук 6996
      Крымский мост: время сделает свое дело
      13 листопада , 22:00 Крымский мост: время сделает свое дело
      Злой Одессит 3343
      Впровадження ринку землі: що означає і чому більшість фракцій проти
      13 листопада , 21:31 Впровадження ринку землі: що означає і чому більшість фракцій проти
      Світлана Попова 1465
      Призначення субсидій: кого позбавлять пільг і скільки доведеться платити за комуналку
      13 листопада , 20:01 Призначення субсидій: кого позбавлять пільг і скільки доведеться платити за комуналку
      Марина Молька 4103
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук