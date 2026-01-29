Наступний раунд переговорів щодо завершення війни в Україні запланований на 1 лютого в Абу-Дабі. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що переговори між Україною та Росією в ОАЕ за необхідності можуть тривати більше, ніж один день.

Переговори пройдуть без участі США. Про це повідомляють росЗМІ.

Скільки можуть тривати переговори?

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що переговори між Україною та Росією в ОАЕ за необхідності можуть тривати два дні.

Майбутні переговори в Абу-Дабі за необхідності можуть тривати два дні,

– сказав Пєсков.

За словами державного секретаря США Марко Рубіо, спецпредставники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер не братимуть участі у новій зустрічі. Зазначається, що переговори відбудуться без участі американської сторони – виключно між представниками України та Росії.

Що відомо про перебіг мирних переговорів?