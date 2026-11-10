Україна та Росія готові до певного компромісу щодо контролю над Сходом, – BBC

Під час закритих переговорів Україна та Росія демонструють певну готовність до компромісу щодо контролю над східними територіями після війни. У США вважають, що домовитися про території не вдасться без узгодження майбутніх гарантій безпеки.

Про це заявили американські посадовці напередодні перших із лютого тристоронніх переговорів, спрямованих на припинення війни, повідомляє BBC.

Що у США кажуть про територіальне питання?

Позиції Москви та Києва щодо припинення бойових дій досі суттєво відрізняються.

Одним із головних спірних питань залишається Донецька область, більша частина якої наразі окупована Росією.

Москва вимагає, щоб Україна віддала підконтрольні їй частини Донеччини. Натомість Київ наполягає на заморожуванні лінії фронту, щоб зберегти контроль над цими територіями. В Україні вважають їх важливими для майбутньої безпеки держави.

Попри те, що публічно жодна зі сторін не відступила від своїх вимог, американський посадовець напередодні переговорів припустив, що під час закритих контактів Москва і Київ продемонстрували певну готовність до компромісу.

Водночас він визнав, що територіальне питання не вдасться вирішити без домовленостей про нову систему безпеки.

За його словами, сторони не зможуть узгодити майбутнє Донеччини та інших спірних територій, доки не визначать, якою буде система безпеки після війни.

Ці два питання, наголосив представник США, неможливо остаточно врегулювати окремо одне від одного.

Для України така система може передбачати гарантії того, що союзники прийдуть на допомогу в разі нового нападу Росії.

Натомість Росія може наполягати на реалізації своєї давньої вимоги щодо скорочення присутності НАТО у Східній Європі. Такий сценарій викликає серйозне занепокоєння в європейських країнах.

Американці пропонують налагодити регулярні переговори з питань безпеки, створити канали термінового зв'язку на випадок кризових ситуацій і домовитися про взаємні кроки для зниження напруженості між Росією та Україною.

Також посадовці США запропонували відновити роботу Ради Росія – НАТО, діяльність якої фактично призупинили з 2022 року.

Нагадаємо, що 10 листопада в Абу-Дабі розпочнуться тристоронні переговори за участі США, України та Росії. Зустріч в ОАЕ складатиметься з двох блоків – гарантій безпеки та територіальних пропозицій.