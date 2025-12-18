Росія зробила помилку: політтехнолог назвав позитивний наслідок після перемовин у Берліні

14 – 15 грудня в Берліні пройшли переговори української та американської сторін. Після них канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував Росії припинити вогонь на два дні під час Різдва, що Кремль категорично відкинув.

Це ще раз довело справжні наміри Володимира Путіна та фактично допомогло Україні. Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що наша держава продовжує робити усе, щоб тиснути на Москву.

Дивіться також Це поставило крапку, – Зеленський розповів, як візит до Куп'янська вплинув на перемовини

Яку помилку зробила Росія?

Політтехнолог наголосив, що переговорний процес – не єдина важлива подія, за якою варто слідкувати. Одночасно з ним відбувається знищення російської нафтової інфраструктури – заводів та танкерів. Цікаво й те, що, на думку Шейтельмана, цю комплексну програму знищення об'єктів на території Росії погодили і Дональд Трамп, і лідери європейських країн.

Тобто Путіну пропонують мир, але він відмовляється і є альтернатива – такі удари. Тому як комплекс дій, переговори та удари, це має сенс. Я думаю, що рано чи пізно при президентстві Трампа можна дотиснути Путіна та змусити його до припинення вогню,

– зазначив він.

Водночас офіційні переговори – це "завіса" та тиск на Москву. Росіяни нервуються, коли бачать, як Володимир Зеленський щотижня їздить в Європу, де йому аплодують, та спілкується з американською делегацією. Саме через це Росія має спокусу погодитись на перемир'я.

Однак від перемир'я на Різдво вони відмовились. Його запропонував Мерц після переговорів у Берліні, сказавши, що Кремль погодиться, якщо має залишок людяності. Однак росіяни відмовились – це найкраще, що могло статись з Україною,

– наголосив він.

Зауважте! 16 грудня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не погоджується на тимчасове різдвяне перемир'я, бо, буцімто, Україна скористається припиненням вогню, щоб підготуватися до продовження війни.

Після переговорів у Берліні: що ще дивного заявили у Кремлі?