Будуть на рівні глав МЗС: у Кремлі анонсували нові контакти із США
- Пєсков висловився щодо наступних контактів Росії з США.
- Він повідомив, що наступні російсько-американські контакти пройдуть по лінії МЗС.
В Путіна анонсували нові контакти зі США. Так, наступні контакти між російською та американською сторонами пройдуть по лінії МЗС.
Про це заявив прессекретар глави Кремля Дмітрій Пєсков у вівторок, 8 квітня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
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Пєсков анонсував нові контакти із США
У вівторок, 8 квітня, Пєсков розповів, на якому рівні відбуватимуться наступні переговори із США.
Наступні російсько-американські контакти пройдуть по лінії МЗС,
– розповів він.
Прессекретар російського диктатора Пєсков також додав, що Москва і Вашингтон "докладають неабияких зусиль, щоб вийти на нормалізацію відносин".
Нагадаємо, що у Стамбулі 27 лютого відбулися перемовини між російською та американською делегаціями.
Пропагандистські ЗМІ писали, що переговори між сторонами щодо проблем роботи посольств була у резиденції генконсула Сполучених Штатів у Стамбулі. Загалом перемовини між делегаціями двох країн тоді тривали понад 6 годин.