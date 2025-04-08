В Путіна анонсували нові контакти зі США. Так, наступні контакти між російською та американською сторонами пройдуть по лінії МЗС.

Про це заявив прессекретар глави Кремля Дмітрій Пєсков у вівторок, 8 квітня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Пєсков анонсував нові контакти із США

У вівторок, 8 квітня, Пєсков розповів, на якому рівні відбуватимуться наступні переговори із США.

Наступні російсько-американські контакти пройдуть по лінії МЗС,

– розповів він.

Прессекретар російського диктатора Пєсков також додав, що Москва і Вашингтон "докладають неабияких зусиль, щоб вийти на нормалізацію відносин".

Нагадаємо, що у Стамбулі 27 лютого відбулися перемовини між російською та американською делегаціями.

Пропагандистські ЗМІ писали, що переговори між сторонами щодо проблем роботи посольств була у резиденції генконсула Сполучених Штатів у Стамбулі. Загалом перемовини між делегаціями двох країн тоді тривали понад 6 годин.