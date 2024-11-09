Шольц виступив із важливою заявою щодо переговорів між Україною та Росією

Останнім часом на Заході активізувалися розмови щодо переговорів з Росією. На це у Німеччині заявили, що розмови про мир можуть бути лише за участі України.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца. Він наголосив, що Україні потрібно продовжувати надавати допомогу.

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Якими Шольц бачить переговори з Росією

Є один принцип, з яким погоджуються майже всі – нічого про Україну без України. Так має бути й надалі. Про це не можна домовитися через голови українців. Тому, на мій погляд, має бути дуже-дуже чітко, що ми обговорюємо все, що необхідно для майбутнього з цієї точки зору,

– наголосив Шольц.

Також канцлер Німеччини наголосив на важливості продовження допомоги Україні в її боротьбі проти російської агресії. Також Шольц відзначив те, що Україна вирішила стати європейською державою та членом ЄС.

"Я думаю, що якщо щось стало зрозумілим у цій жахливій війні, то це те, що Україна є європейською нацією з чіткою орієнтацією на Європу, Європейський союз та на цілі та цінності, які ми маємо", – резюмував канцлер.