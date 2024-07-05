Ми не можемо отримати ще один "Мінськ", – Столтенберг про мирні переговори з Росією

Україна має сама вирішувати, коли розпочинати мирні переговори з Росією. Однак, наразі немає ознак, що Путін готовий вести перемовини.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Столтенберг про мирні переговори з Росією

Очільник Альянсу зазначив, що саме Україна має вирішувати, які умови є прийнятними для мирних переговорів. Зі свого боку партнери мають надати сильну військову допомогу для України.

Що ми маємо зробити як союзники по НАТО, так це допомогти Україні зміцнити свої позиції. Тому що ми знаємо, що існує дуже сильний зв'язок між тим, що відбувається за столом переговорів, і ситуацією на полі бою,

— сказав Єнс Столтенберг.

Крім того, наразі немає ознак, що Путін готовий до мирних переговорів. Генсек НАТО нагадав, що остання пропозиція російського диктатора полягала в тому, що Україна має відмовитися від чотирьох областей. Це передбачає не лише територію, яку контролює російська армія, а й територію підконтрольну Україні.

Столтенберг нагадав, що однією із вимог припинення війни з боку Путіна є відмова від членства України в НАТО. Генсек зазначив, що війна почалась у 2014 році з окупації Криму, і навіть після підписання "Мінських домовленостей" Росія не зупинилась.

Ми не можемо мати ще один "Мінськ". Що нам зараз потрібно — так це щось, що дійсно заслуговує на довіру; щось, що насправді зупинить війну і Росія припинить свою агресію. Коли бойові дії закінчаться, нам потрібна безпека. Нам потрібно дати можливість українцям стримувати, але нам також потрібні певні гарантії безпеки для України,

— підкреслив Столтенберг.

Додав, що це також одна з причин, чому союзники так чітко заявили, що Україна стане членом НАТО.