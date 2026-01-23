Експерт припустив, чого очікувати від тристоронніх переговорів з РФ

23 січня в Абу-Дабі розпочалися тристоронні переговори України, США та Росії. В Офісі Президента уточнили, що частина української команди вже на місці, а формат назвали неформатним.

Голова Інституту Американістики Владислав Фарапонов в ефірі 24 каналу пояснив, чому зараз ключове питання не в самій зустрічі, а в тому, що зроблять американці далі. Він назвав деталь, після якої стане зрозуміло, чи переходить Вашингтон від розмов до реального тиску.

Дивіться також Вартістю мільйони доларів, – у 8-му корпусі ДШВ повідомили, які жирні цілі вдалося ліквідувати

Чого не варто очікувати від тристоронніх переговорів?

Фарапонов пояснив, що сам факт зустрічі в Абу-Дабі ще не означає зміни позицій, бо ключові умови для зрушення не склалися. Він зауважив, що з боку Росії не видно сигналів, які свідчили б про готовність переглядати свою лінію поведінки, навіть попри часті контакти з американськими представниками.

Особисто я від цієї зустрічі насправді нічого не чекаю,

– зауважив експерт.

Він додав, що оновлення української делегації може дати певний імпульс саме українсько-американським контактам. Однак для американсько-російського треку, на його думку, цього недостатньо, бо потрібні інші умови і реальні зміни з російського боку.

Я не думаю, що це дасть якийсь поштовх для американсько-російських перемовин,

– наголосив Фарапонов.

Він також звернув увагу, що в публічних заявах російських чиновників знову звучить акцент на "територіальному питанні", а це повертає розмову до старих вимог Кремля. Це і є показником, що Москва не налаштована на компроміс, а намагається нав'язувати свій сценарій.

Без тиску США Росія не змінить позиції

Для реального зрушення мають скластися інші умови, а не просто змінитися місце зустрічі чи склад делегацій. На його думку, Москва не бачить причин погоджуватися на припинення вогню, бо нинішня ситуація її загалом влаштовує.

На сьогодні я не бачу, для чого Росії реально погоджуватися на припинення вогню,

– зауважив аналітик.

Він додав, що перелом можливий, якщо Вашингтон змінить підхід і перейде від широких планів до конкретного сценарію припинення вогню. Але такий сценарій, за його словами, потребує жорсткіших кроків і постійного тиску на Росію, інакше переговори й далі ходитимуть колом між різними майданчиками.

Які сигнали можуть змінити хід переговорів?

Ключовою буде не сама зустріч в Абу-Дабі, а те, чи з'являться дії, які Москва відчує як реальний ризик. Він зауважив, що без такого подразника росіянам комфортно залишатися в нинішній позиції, бо до них приїжджають, з ними говорять, а вони не змінюють свого сценарію.

Росіянам нічого не треба робити, до них приїжджають, з ними спілкуються, а вони свою лінію поведінки не збираються змінювати,

– зауважив Фарапонов.

Він додав, що перелом може початися, якщо США запустять конкретні інструменти тиску, зокрема санкційні кроки, про які останнім часом говорили в американських політичних колах. За його словами, навіть перші практичні рухи в цьому напрямку могли б змусити Кремль інакше дивитися на перемовини.

Що відомо про мирні переговори в Абу-Дабі?