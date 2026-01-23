Експерт припустив, чого очікувати від тристоронніх переговорів з РФ
- 23 січня в Абу-Дабі розпочнуться тристоронні переговори України, США та Росії, які мають неформальний формат.
- Експерт вважає, що ключове питання полягає у подальших діях американців після переговорів.
23 січня в Абу-Дабі розпочалися тристоронні переговори України, США та Росії. В Офісі Президента уточнили, що частина української команди вже на місці, а формат назвали неформатним.
Голова Інституту Американістики Владислав Фарапонов в ефірі 24 каналу пояснив, чому зараз ключове питання не в самій зустрічі, а в тому, що зроблять американці далі. Він назвав деталь, після якої стане зрозуміло, чи переходить Вашингтон від розмов до реального тиску.
Чого не варто очікувати від тристоронніх переговорів?
Фарапонов пояснив, що сам факт зустрічі в Абу-Дабі ще не означає зміни позицій, бо ключові умови для зрушення не склалися. Він зауважив, що з боку Росії не видно сигналів, які свідчили б про готовність переглядати свою лінію поведінки, навіть попри часті контакти з американськими представниками.
Особисто я від цієї зустрічі насправді нічого не чекаю,
– зауважив експерт.
Він додав, що оновлення української делегації може дати певний імпульс саме українсько-американським контактам. Однак для американсько-російського треку, на його думку, цього недостатньо, бо потрібні інші умови і реальні зміни з російського боку.
Я не думаю, що це дасть якийсь поштовх для американсько-російських перемовин,
– наголосив Фарапонов.
Він також звернув увагу, що в публічних заявах російських чиновників знову звучить акцент на "територіальному питанні", а це повертає розмову до старих вимог Кремля. Це і є показником, що Москва не налаштована на компроміс, а намагається нав'язувати свій сценарій.
Без тиску США Росія не змінить позиції
Для реального зрушення мають скластися інші умови, а не просто змінитися місце зустрічі чи склад делегацій. На його думку, Москва не бачить причин погоджуватися на припинення вогню, бо нинішня ситуація її загалом влаштовує.
На сьогодні я не бачу, для чого Росії реально погоджуватися на припинення вогню,
– зауважив аналітик.
Він додав, що перелом можливий, якщо Вашингтон змінить підхід і перейде від широких планів до конкретного сценарію припинення вогню. Але такий сценарій, за його словами, потребує жорсткіших кроків і постійного тиску на Росію, інакше переговори й далі ходитимуть колом між різними майданчиками.
Які сигнали можуть змінити хід переговорів?
Ключовою буде не сама зустріч в Абу-Дабі, а те, чи з'являться дії, які Москва відчує як реальний ризик. Він зауважив, що без такого подразника росіянам комфортно залишатися в нинішній позиції, бо до них приїжджають, з ними говорять, а вони не змінюють свого сценарію.
Росіянам нічого не треба робити, до них приїжджають, з ними спілкуються, а вони свою лінію поведінки не збираються змінювати,
– зауважив Фарапонов.
Він додав, що перелом може початися, якщо США запустять конкретні інструменти тиску, зокрема санкційні кроки, про які останнім часом говорили в американських політичних колах. За його словами, навіть перші практичні рухи в цьому напрямку могли б змусити Кремль інакше дивитися на перемовини.
Що відомо про мирні переговори в Абу-Дабі?
- Переговори між представниками України, США та Росії 23 січня проходять в Абу-Дабі у тристоронньому форматі. Про їх початок повідомив міністр закордонних справ ОАЕ, водночас в Офісі Президента уточнювали, що офіційного часу старту не оголошували, а частина контактів відбувається у неформальному режимі. Основною темою визначено питання Донбасу та можливі підходи до завершення війни.
- Українську делегацію очолює Секретар РНБО Рустем Умєров, про що заявив Володимир Зеленський. До переговорної групи залучені представники Офісу Президента, Генштабу, ГУР, СБУ та Верховної Ради. З російського боку делегацію очолює керівник головного управління Генштабу Росії Ігор Костюков, а Кремль підтвердив участь виключно військових представників.
- Росія наполягає на виведенні українських військ з Донбасу як умові початку врегулювання, що підтверджують заяви Кремля та коментарі російських посадовців. Політолог Володимир Фесенко зауважив, що зустріч в ОАЕ є новим етапом переговорного процесу, однак підстав для швидких домовленостей наразі немає. За його словами, сторони лише фіксують свої позиції, а реального компромісу поки не проглядається.