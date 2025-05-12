Нардепка Анна Скороход попросила Зеленського долучити її до переговорів з Росією

Народна депутатка від "Слуги народу" Анна Скороход звернулася до президента України. Вона попросила, щоб її включили до складу переговорної групи з Росією.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Анну Скороход.

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Що відомо про прохання Анни Скороход

Народна депутатка повідомила про своє прохання у понеділок, 12 травня.

Ми, матері, несемо в собі особливу відповідальність — берегти майбутнє дітей, життя. Я прошу про можливість внести свій голос, свою силу і своє серце у справу миру,

– написала Скороход.

Звернення Анни Скороход до Зеленського / Фото у фейсбуці нардепки

Вона заявила: "Як жінка і мати, я глибоко відчуваю біль кожної втрати й ціну кожного життя". Скороход вірить, що президент відкриє шлях до її участі у перемовинах.

До слова, Володимир Зеленський погодився на пропозицію російського диктатора відновити переговори між Україною та Росією в Стамбулі 15 травня. Він написав, що "чекатиме Путіна в Туреччині особисто".

Водночас після зустрічі лідерів "коаліції рішучих" у Києві 10 травня політики оголосили безумовне припинення вогню з понеділка, 12 травня. Якщо Кремль порушить перемир'я – проти Росії застосують санкції США та ЄС.

Дональд Трамп вважає, що Путін погодиться на 30-денне припинення вогню. Американський лідер навіть розглядає можливість також полетіти на перемовини у Стамбул.