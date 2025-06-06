Переговорів не буде: ексглава МЗС розніс ультиматум Росії щодо завершення війни

Росія продемонструвала свій ультиматум щодо завершення війни. Він демонструє, що до ніякого миру Кремль не готовий.

Дипломат, міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко розповів 24 Каналу, що меморандум Росії демонструє, що реальних перемовин найближчим часом не буде.

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Російські "умови"

Огризко зазначив, що написане в меморандумі означає капітуляцію України навіть з гіршими наслідками, ніж ті, що вони писали весною 2022 році. Український же документ сформульований цікаво. Наші американські друзі, які особливо люблять Росію, не мають за що вчепитись.

Правильний розумний дипломатичний хід. Наприклад, коли йдеться про суверенітет і територіальну цілісність. Ми кажемо, що будемо все це обговорювати, але після того, як запанує мир. Наступна теза щодо НАТО та Євросоюзу, то ми подумаємо, як це будемо робити,

– зауважив дипломат.

Він додав, що насправді ні з першого, ні з другого питання ми не будемо вести перемовини, бо їх вести неможливо. Однак, якщо ми так напишемо, тоді Трамп одразу ж зніме слухавку, телефонуватиме та битиме кулаком по столу, мовляв, що ви там таке написали.

З Росією не можна говорити тет-а-тет

За словами міністра закордонних справ України у 2007 – 2009 роках, не варто проводити зустрічі тет-а-тет зустрічі між Умеровим і Мединським. Є інформація про те, що така зустріч у Стамбулі була, якщо, вона правдива, бо такі зустрічі завершуються не на нашу користь.

"Немає свідків. Мединський у будь-який момент вилізе на екран і почне говорити те, чого Умеров ніколи в житті не казав. Я неодноразово наголошував, що коли ти маєш справу з Росією, повинні бути свідки. Нині це турецькі дипломати, але так само треба мати європейських й американських", – наголосив Огризко.

Він продовжив, що Росія категорично проти, щоб хтось із представників цивілізованого світу був на цих перемовинах. Вона говорить речі, які на нормальну голову не налазять. Те, що написано в російському меморандумі, не дає шансів для будь-якого продовження перемовин.