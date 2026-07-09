"Ми все одно вперлися в стіну": Кислиця сказав, чому переговори України та Росії провалилися

Взимку Україна та Росія мали певний прогрес у мирних переговорах щодо закінчення війни. Успіху вдалося досягнути на військовому треку, проте узгодити всі дискусійні питання так і не вдалося.

Так, близько пів року перемовини залишаються на паузі. Перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця в інтерв'ю для "РБК-Україна" розповів, що стало основною причиною провалу напрацювань переговорників.

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Що стало на заваді переговорам?

Передусім посадовець зазначив, що переговорний процес узимку мав усі шанси на успіх саме завдяки військовому треку.

За словами заступника Буданова, навіть якщо політичне керівництво досягає домовленостей щодо найскладніших питань, їхнє виконання потребує ретельно скоординованої взаємодії не лише між українськими та російськими військовими, а й за участі міжнародних механізмів контролю, верифікації та моніторингу.

Він підкреслив, що узгодити такі процеси за короткий час нереально. Йдеться про низку факторів, "домовитися про які за 5 хвилин неможливо". Моніторинг фронту вимагає, зокрема:

супутникового спостереження;

нагляду з повітря;

електронних датчиків тощо вздовж усієї лінії зіткнення.

"Тому ця робота була надзвичайно важливою. Вона почалася з таких, здавалося б, банальних речей, як узгодження вокабуляра, словника термінів, щоб у двох сторін було спільне розуміння, що таке "припинення вогню", що таке "лінія зіткнення" і так далі, щоб потім не було різночитань", – зазначив Кислиця.

За словами Кислиці, під час переговорів у Женеві сторони змогли погодити базові принципи майбутнього механізму верифікації та моніторингу. Також команда Дональда Трампа підтвердила готовність долучитися до цього процесу.

Водночас, зазначив він, "ми все одно "вперлися в стіну" в цій військовій групі", оскільки подальший прогрес залежить від політичних рішень. За його словами, військові вже виконали більшу частину роботи – близько 90%. Кислиця також наголосив, що важливу роль у переговорах відіграв начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, який ефективно координував переговорний процес.

Варто зауважити, що Росія наразі не виявляє готовності до мирних переговорів. Агенція Reuters з посиланням на 3 обізнані джерела повідомила, що Путін, ймовірно, намагається навіть наростити ескалацію. У НАТО не виключають нових загроз з боку Росії.

Тим часом президент Латвії Едгар Рінкевичс заявив, що той рівень підтримки, яку надає Альянс, дозволить Україні й надалі стримувати російську агресію та водночас стане сигналом Москві шукати дипломатичного вирішення війни.