Для початку реальних перемовин про мир треба дві речі, – експосол Украни у США

Попри численні санкції та дипломатичний тиск, Кремль не демонструє готовності ані припинити вогонь, ані піти на компроміси. Через це розмови про мир залишаються далекими від справжнього переговорного процесу.

Колишній Постійний представник України при ООН та експосол України у США Володимир Єльченко в ефірі 24 Каналу назвав дві умови, без яких реальні перемовини не почнуться. Він також пояснив, які кроки Заходу можуть змусити Росію змінити свою позицію.

Умови для реальних переговорів

Західні партнери поступово доходять до розуміння, що чергові санкційні пакети й окремі обмеження не здатні радикально змінити настрої у Кремлі. Володимир Путін досі не демонструє готовності поступатися, тому говорити про повноцінний переговорний процес поки зарано.

Для початку реальних перемовин потрібні дві речі: припинення вогню і готовність російської сторони піти на компроміси. Зараз ми цього не спостерігаємо,

– наголосив Єльченко.

Наблизити ці умови можна лише значно сильнішим тиском. Йдеться не про внесення до санкційних списків ще кількох компаній, заводів чи російських олігархів, а про повну економічну та фінансову блокаду країни-агресорки. Вона має передбачати заборону торгівлі, зокрема енергоносіями, а також закриття кордонів для росіян - від звичайних громадян до чиновників.

Потрібно не просто схвалити черговий пакет санкцій, а запровадити повну економічну і фінансову блокаду Росії, як свого часу зробив президент США Рональд Рейган,

– сказав експосол.

Партнерство з Китаєм чи країнами Глобального Півдня, за такої ізоляції, не зможе компенсувати Росії втрату західних ринків і доступу до фінансової системи. Подібний тиск свого часу став одним із чинників, які прискорили розпад Радянського Союзу.

Закрите небо над Україною

Другим кроком має стати закриття неба над Україною, про яке Київ просить партнерів із кінця лютого 2022 року. Для цього не потрібно розміщувати війська НАТО в Україні чи відправляти авіацію Альянсу патрулювати її повітряний простір. Уздовж кордонів можна запровадити спеціальний режим і знищувати літаки та ракети, які наближаються до української території.

Сьогоднішні військово-технічні можливості дозволяють закрити небо, навіть не заходячи на територію України,

– пояснив Єльченко.

Такий формат відрізнявся б від операцій НАТО в Боснії, Косові чи Іраку, де безпольотну зону забезпечувала авіація. Сучасні системи дають змогу перехоплювати повітряні цілі на відстані, а це допомогло б Україні компенсувати нестачу боєприпасів для боротьби з балістикою та іншими засобами ураження.

Ми збиваємо 70 – 80% того, що летить на Україну, але решта все одно падає, приносить страждання і забирає життя людей,

– наголосив експосол.

Технічні можливості для такого рішення є, однак у Брюсселі та штаб-квартирі НАТО поки бракує політичної волі, щоб перейти до його реалізації.

Єльченко пояснив, коли почнуться реальні переговори: дивіться відео