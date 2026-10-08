Огризко попередив про "рускую партію" в Україні: хто може підігравати Москві

В Україні знову заговорили про можливі компроміси з Росією. На тлі осінньо – зимового загострення такі заяви з'являються як серед представників влади, так і опозиції, що може свідчити про спробу перевірити реакцію українського суспільства.

Дипломат Володимир Огризко в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу заявив, що бачить у цьому ще один можливий фактор – існування в Україні так званої "руской партії", яка нікуди не зникла та продовжує діяти в підпіллі.

Що таке "руская партія" в Україні?

За словами Огризка, синхронні заяви про необхідність компромісів із Москвою можуть мати кілька пояснень. Серед них дипломат назвав як можливе зондування настроїв суспільства, так і вплив позиції західних партнерів.

Однак він звернув увагу ще на один варіант.

Це так звана "руская партія", яка з України нікуди не дівалася і продовжує жити в підпіллі,

– сказав Огризко.

Він вважає, що така тенденція є небезпечною, адже подібні заяви можуть бути способом перевірити, як українці відреагують на ідею поступок Росії.

Повне інтерв'ю Огризка: дивитись відео

До чого тут заяви Гетманцева та Гончаренка?

Огризко згадав заяви народних депутатів Данила Гетманцева та Олексія Гончаренка про можливість складних компромісів у переговорах із Москвою. Подібні заяви можуть підігравати російським інтересам.

Огризко також наголосив, що Москва використовує переговори не для пошуку компромісу, а для висунення вимог до України.

З Москвою можна говорити лише мовою сили,

– заявив він.

Окремо Огризко відкинув припущення, що подібні заяви можуть відображати спільну позицію західних партнерів України.

Серед європейських політиків є окремі діячі, які виступають із проросійськими або критичними щодо України позиціями. Водночас дипломат не вважає, що це відповідає офіційній позиції таких країн, як Німеччина чи Франція.

Фрідріх Мерц говорить: ми даємо вам гроші, тому що розуміємо, що наступними будемо ми,

– зазначив Огризко.

Саме підтримка України та розуміння загрози з боку Росії визначають позицію більшості європейських партнерів.

Нагадаємо, що на початку жовтня 2026 року народні депутати України Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") та Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу") синхронно виступили із резонансними заявами щодо потреби розпочати поетапні переговори з Росією для завершення війни. Їхні висловлювання спричинили значний суспільний резонанс, який охрестили "парадом голубів миру".