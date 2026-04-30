Зеленський заявив, що війна з Іраном ставить Україну у невигідне становище

Україна перебуває у підвішеному стані через очікування стосовно можливого відновлення мирних переговорів з Росією. Причиною цього є ескалація на Близькому Сході, яка виникла через війну між США та Іраном.

Відповідну інформацію повідомив український президент Володимир Зеленський у новому телефонному інтерв'ю для агентства Bloomberg.

Дивіться також Два місяці хаосу: як війна Трампа проти Ірану затягується, б'є по всіх, але дає шанс Україні

У якому становищі опинилася Україна?

Президент повідомив про відсутність жодних позитивних сигналів про відновлення переговорів з боку Росії або США. Водночас спецпосланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер лише розглядають можливість візиту до Києва.

Крім вищезгаданого, за його словами, наразі немає жодних ознак або повідомлень стосовно того, коли та де можуть відбутися переговори, організовані адміністрацією американського президента Дональда Трампа.

Я думаю, що все залежить від того, як розвиватиметься ситуація на Близькому Сході,

– вважаю Володимир Зеленський.

Агентство констатує, що мирні переговори між сторонами, які й так не принесли значного прогресу, зайшли у глухий кут у середині лютого після останнього раунду у Женеві. Згодом процес зірвався через війну проти Ірану.

До речі. Нещодавно західні ЗМІ, зокрема CNN, повідомляли про проведення таємних закулісних переговорів між Іраном та США стосовно поетапної угоди, спрямованої на послаблення ескалації на Близькому Сході.

Володимир Зеленський повторив своє запрошення для представників США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера, щоб вони прибули з візитом до Києва. Хоч вони ще не відповіли, дипломати підтримують зв'язок з Україною.

Нагадують, що керівник Офісу президента Кирило Буданов раніше казав, що бачить прогрес у мирних переговорах, зокрема, через обміни військовополоненими. На його думку, війна в Україні не триватиме довго.

Що відбувається між сторонами?

Нещодавно речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Україна має негайно ухвалити рішення стосовно Донбасу, оскільки зволікання, за його словами, тільки ускладнить переговорну позицію Києва в майбутньому.

Натомість Володимир Зеленський повідомляв про готовність української сторони до проведення наступного раунду тристоронніх переговорів зі США та Росією, які, на його думку, можуть відбутися на території Азербайджану.

До слова, раніше американський журналіст та історик Девід Саттер розповів 24 Каналу, що російська сторона, ймовірно, може погодитися на деякі домовленості з Україною для переговорів, щоб не проводити мобілізацію.