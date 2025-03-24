Українська делегація в тій же будівлі: ЗМІ повідомили деталі перемовин США та Росії в Ер-Ріяді

Сьогодні, 24 березня, о 9:00 за київським часом російська та американська делегації зустрілися в Саудівській Аравії. Переговори відбуваються у приміщенні готелю Ritz Carlton в Ер-Ріяді.

У цій будівлі наразі перебуває й українська делегація. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російську службу BBC.

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Що відомо про переговори Росії та США

За даними видання, попри те, що російська та українська сторони перебувають в одному і тому ж готелі у Саудівській Аравії, планів щодо їхньої зустрічі немає. Там додають, що оптимістичні плани Сполучених Штатів зіштовхнулися реальністю, адже питання припинення вогню виявилося досить складним завданням.

Метою сьогоднішньої зустрічі в Ер-Ріяді є вигадати своєрідне "полегшене припинення вогню", зосередившись лише на затишші у Чорному морі для забезпечення вільного руху суден.

Окрім цього, повідомляється, що Росія прагне поновити зернову угоду 2022 року, укладену за посередництва ООН та Туреччини. Саме вона дозволила Україні експортувати своє зерно морем, не зазнаючи атак з боку Кремля.

Натомість країна-агресорка зможе експортувати сільськогосподарську продукцію та добрива через Чорне море, отримавши послаблення західних санкцій. Зазначимо, що Росія вийшла з цієї угоди у 2023 році та скаржилася на те, що "санкції все ще діють".

У виданні вважають, що схвалення цієї угоди сьогодні було б початком мирного процесу. Проте додають, що до закінчення цієї війни ще далеко.