Лавров і Ушаков вилетіли до Саудівської Аравії на переговори зі США

Представники країни-агресорки вирушають до Саудівської Аравії на переговори зі США щодо припинення війни в Україні. Відомо, що від Росії до Ер-Ріяда вирушать очільник МЗС Сєргєй Лавров і головний зовнішньополітичний радник Кремля Юрій Ушаков.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ. До теми Саудівська Аравія хоче стати посередником у переговорах США та Росії, – CNN Лавров і Ушаков вилетіли до Ер-Ріяда Прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков повідомив, що представники Росії вже вилетіли до Саудівської Аравії, аби взяти участь у переговорах зі США щодо закінчення війни в Україні. Відомо, що інтереси країни-агресорки представлятимуть очільник МЗС Сєргєй Лавров та головний зовнішньополітичний радник Путіна – Юрій Ушаков.