Абсолютно некомпетентний: ексагент КДБ розкрив цікаві деталі про російську делегацію в Ер-Ріяді

В Саудівській Аравії 24 березня запланована зустріч американської та російської сторін. В складі делегації з Росії буде радник директора ФСБ Сєргєй Бєсєда, генерал, який очолював П'яту службу, що займалась збором даних в країнах, які входили в СРСР, а також вербуванням там людей для створення російської агентури.

Про це в етері 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, додавши, що Бєсєда – людина, якій Путін віддав пріоритет у 2022 році, послухавши його, коли ухвалював рішення щодо розв'язання повномасштабної війни проти України.

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Чим відомий Бєсєда?

Бєсєда, як зазначив Жирнов, звітував перед Путіним, що витратив 20 мільярдів рублів на підкуп української опозиції та запевняв, що буцімто вся верхівка підкуплена і Україна готова буде розстелити червоні доріжки і що все буде так, як було під час анексії Криму.

Він розповідав, що достатньо буде просто ввести російські війська і в Україні ніхто не буде чинити спротив, всі здадуться і арештують Зеленського чи вб'ють його, а Україна ляже, як це зробила Грузія, під Росію,

– розповів Жирнов.

Нічого цього не відбулося і тоді генерала Бєсєду заарештували на певний період за надання неправдивої інформації, за неналежне виконання своїх службових обов'язків. Він сидів у СІЗО "Лефортово", потім повідомлялось, що його звільнили з посади директора П'ятої служби ФСБ. Зараз ця інформація підтверджена, бо його статус у складі робочої групи, яка буде в Ер-Ріяді, зазначений як радник керівника ФСБ.

Йому вже понад 70 років, його випхали на пенсію. В Росії люди старше 70 років не можуть обіймати генеральські посади, тому з нього зробили радника на громадських засадах,

– пояснив Жирнов.

Путін не любить змінювати своє оточення

У складі російської делегації, зі слів колишнього співробітника КДБ, представлені спеціалісти з міжнародних справ Ради Федерації Росії, це працівники профільних комітетів.

"Претензій щодо професійних ознак немає, бо ці люди працюють в цій тематиці, а Бєсєда – це абсолютно некомпетентна людина. Це вчергове підтверджує давню історію, яку ми не раз згадували про Путіна, що він ніколи по-справжньому нікого не карає", – зауважив Жирнов.

Бєсєда, як підсумував колишній співробітник КДБ, зірвав Путіну бліцкриг щодо України, але його згодом зробили радником директора ФСБ. Очільник Кремля, зі слів Жирнова, дуже не любить змінювати людей, до яких він звик, навіть якщо вони абсолютно некомпетентні.