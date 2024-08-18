Таємні переговори про часткове припинення вогню: у Росії відреагували на публікацію WP

Днями The Washington Post опублікувало матеріал, у якому розповіли, що Росія відклала перемовини про часткове припинення вогню. На це вже відреагували у МЗС країни-агресорки.

Так, видання стверджувало, що у Катарі мали відбутися непрямі переговори, які могли б припинити взаємні удари по енергетичній інфраструктурі. Причиною призупинення нібито стала операція ЗСУ у Курській області.

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Захарова про переговори з Україною

Представниця МЗС Росії Марія Захарова у своєму стилі заявила, що ніхто переговори не зривав, що "зривати було нічого".

Жодних прямих чи непрямих переговорів між Росією та київським режимом щодо безпеки цивільних об'єктів критичної інфраструктури не велося і не ведеться,

– вказала Захарова.

Також вона поскаржилася на "загрозу" Запорізькій та Курській АЕС та звинуватила у всьому Збройні Сили та, що не дивно, США та інші західні країни. Ба більше, представниця МЗС Росії провела паралелі початку операції ЗСУ з річницею бомбардування Хіросіми.

Захарова спробувала виправдатися, що Росія взагалі "не завдає ударів по цивільній інфраструктурі" та навіть спробувала висвітлити армію як "захисників" від "масштабної техногенної катастрофи".