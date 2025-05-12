Єрмак попередив про пастку Кремля: чому переговори без перемир’я небезпечні

Перемовини з Росією можливі лише після припинення вогню. Андрій Єрмак наголосив, що Україна та її партнери мають єдину позицію: жодних поступок агресору без гарантій безпеки.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву керівника Офісу президента Андрія Єрмака в інтерв'ю РБК-Україна. Україна не готова до переговорів з Росією без припинення вогню.

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Єрмак назвав головну умову для переговорів

Такий підхід Київ розділяє з міжнародними партнерами, адже Москва лише намагається скористатися діалогом, щоб маніпулювати процесом.

У нас із партнерами підхід спільний: спочатку ceasefire – потім переговори. Це підтверджують і всі останні заяви по обидва боки Атлантики,

– наголосив Єрмак.

За його словами, Україна вже має гіркий досвід подібних форматів, і добре знає, до чого вони можуть призвести. Окрім того, Росія може використати переговори як інструмент для зняття санкцій і затягування часу.

Росія спробує використати переговорний процес як ширму, щоб вийти з-під санкцій. Питання в тому, чи готові Європа та США терпіти це? Безумовно, ні,

– підкреслив голова ОП.

Також Єрмак додав, що формат переговорів без припинення бойових дій має потенційні загрози для регіональної безпеки – не лише України, а й усього Заходу.