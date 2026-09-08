Чи відома дата нових переговорів Росії та України: Зеленський дав чітку відповідь

Візит спецпредставників Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Москви і Києва ознаменував відновлення мирних переговорів щодо війни в Україні. Володимир Зеленський пояснив, коли відбудеться тристороння зустріч за участі США, України та Росії.

Під час спілкування з журналістами президент зазначив, що Україна вже обговорює конкретні терміни подальших переговорів, передає 24 Канал.

Коли будуть нові мирні переговори між Україною і Росією?

За словами глави держави, найближчим часом плануються зустрічі на рівні радників за участю України, США та європейських партнерів.

Також Зеленський хоче зустрітися з Дональдом Трампом у вересні та сподівається, що американський президент знайде для цього час. Політик уточнив, що збирається обговорити з лідером США підтримку України взимку, а саме поставки ракет до Patriot

Президент наголосив, що Україна прагне восени провести тристоронню зустріч за участю України, США та Росії. Якщо це вдасться організувати вже у вересні, буде добре, але головне – провести її якомога швидше.

Очікується, що ця зустріч може відбутися в ОАЕ, Швейцарії або Туреччині. Головними темами для обговорення стануть енергетика, експорт зерна та обмін полоненими. Президент уточнив, що Україна наполягатиме на пришвидшенні та збільшенні кількості обмінів.