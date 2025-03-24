Укр Рус
24 Канал Новини України Умєров прибув на новий раунд переговорів із делегацією США, – ЗМІ
24 березня, 15:01
1

Умєров прибув на новий раунд переговорів з делегацією США, – ЗМІ

Софія Рожик
Основні тези
  • У Саудівській Аравії триває другий раунд переговорів між делегаціями України та США за участі міністра оборони України Рустема Умєрова, де обговорюються ключові моменти, включаючи енергетику.
  • Перед цим США вже провели переговори із російською делегацією, які тривали кілька годин без участі журналістів.

У Саудівській Аравії триває другий день переговорів. Міністр оборони України Рустем Умєров уже прибув на новий раунд перемовин з делегацією США.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на світові інформагенції. 

Дивіться також Не тільки Одеса: делегації США та України в Ер-Ріяді обговорювали припинення атак на порти

Що відомо про переговори в Ер-Ріяді

У понеділок, 24 березня, пройде другий раунд переговорів делегацій України і США.

Напередодні, 23 березня, уже була зустріч обох команд. 

Як розповів міністр оборони Рустем Умєров, з американцями вдалося обговорити ключові моменти, зокрема, й питання енергетики. Він назвав розмову "продуктивною та цілеспрямованою".

До слова, у проміжку між переговорами з Україною, США уже зустрілися із російською делегацією. Сталося це вранці, 24 березня.

Втім, єдине, що росіяни заявили це те, що переговори ще тривають, а тому під час них вони не можуть надавати інформації. 

Сама розмова між США та Росією тривала декілька годин без участі журналістів. 