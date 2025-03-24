Умєров прибув на новий раунд переговорів з делегацією США, – ЗМІ

У Саудівській Аравії триває другий день переговорів. Міністр оборони України Рустем Умєров уже прибув на новий раунд перемовин з делегацією США.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на світові інформагенції.

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Що відомо про переговори в Ер-Ріяді

У понеділок, 24 березня, пройде другий раунд переговорів делегацій України і США.

Напередодні, 23 березня, уже була зустріч обох команд.

Як розповів міністр оборони Рустем Умєров, з американцями вдалося обговорити ключові моменти, зокрема, й питання енергетики. Він назвав розмову "продуктивною та цілеспрямованою".

До слова, у проміжку між переговорами з Україною, США уже зустрілися із російською делегацією. Сталося це вранці, 24 березня.

Втім, єдине, що росіяни заявили це те, що переговори ще тривають, а тому під час них вони не можуть надавати інформації.

Сама розмова між США та Росією тривала декілька годин без участі журналістів.