Умєров прибув на новий раунд переговорів з делегацією США, – ЗМІ
- У Саудівській Аравії триває другий раунд переговорів між делегаціями України та США за участі міністра оборони України Рустема Умєрова, де обговорюються ключові моменти, включаючи енергетику.
- Перед цим США вже провели переговори із російською делегацією, які тривали кілька годин без участі журналістів.
У Саудівській Аравії триває другий день переговорів. Міністр оборони України Рустем Умєров уже прибув на новий раунд перемовин з делегацією США.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на світові інформагенції.
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Що відомо про переговори в Ер-Ріяді
У понеділок, 24 березня, пройде другий раунд переговорів делегацій України і США.
Напередодні, 23 березня, уже була зустріч обох команд.
Як розповів міністр оборони Рустем Умєров, з американцями вдалося обговорити ключові моменти, зокрема, й питання енергетики. Він назвав розмову "продуктивною та цілеспрямованою".
До слова, у проміжку між переговорами з Україною, США уже зустрілися із російською делегацією. Сталося це вранці, 24 березня.
Втім, єдине, що росіяни заявили це те, що переговори ще тривають, а тому під час них вони не можуть надавати інформації.
Сама розмова між США та Росією тривала декілька годин без участі журналістів.