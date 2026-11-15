"Зіграли на руку Путіну": у FT заявили про ускладнення мирних переговорів посланцями США

Спеціальні посланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер внесли питання безпеки Європи до переговорів щодо припинення війни в Україні. Це викликало схвалення в Москві та занепокоєння серед європейських союзників.

Про це пише видання Financial Times.

Які подробиці?

Російський диктатор Володимир Путін тривалий час вимагає ліквідації так званих "корінних причин" конфлікту. Під цим формулюванням Кремль має на увазі чинні міжнародні договори та безпекові структури в Європі, які нібито загрожують суверенітету Росії.

Європейські лідери натомість наполягають, що будь-який перегляд безпекових заходів можливий виключно після повного припинення вогню. Згода на такі умови до зупинки бойових дій розцінюється європейськими столицями як російська пастка.

Загроза розколу між Європою та США

Представники аналітичних кіл вважають зміну фокуса переговорів небезпечною поступкою Москві. "Вони зіграли на руку Путіну, і це лише додасть йому сміливості", – прокоментував дії американських дипломатів Джон Лоу з аналітичного центру Nest Centre.

Подібні дискусії створюють для Москви додаткові важелі для блокування довгострокової фінансової і військової підтримки ЗСУ з боку європейських союзників. Крім того, суперечки навколо оборонної системи здатні внести розбрат у відносини між Вашингтоном і Європою саме тоді, коли США планують скоротити свій внесок у безпеку континенту.

Радикальні ультиматуми Кремля на консультаціях

Тим часом вимоги Москви виходять далеко за межі українського питання. За інформацією німецького таблоїда Bild, на переговорах Росія домагається виходу Фінляндії з НАТО, демонтажу військових баз блоку у країнах Балтії, контролю над територією Донбасу та так званої демілітаризації Одеси й Миколаєва.

Видання The New York Times підтвердило, що Кремль відновив свої претензії кінця 2021 року щодо відведення інфраструктури НАТО на кордони 1997 року, що передбачає виведення сил Альянсу з Польщі та Балтії.

Речник кремлівського режиму Дмитро Пєсков наголосив на вимозі письмових гарантій нерозширення блоку на схід, тоді як Інститут вивчення війни зазначив, що Росія погоджується бачити європейців на консультаціях лише заради перебудови безпеки Європи, а не заради врегулювання війни в Україні.

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, європейські лідери раніше відкинули подібні спроби Путіна нав'язати нові правила гри. Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що припинення підтримки України може стати "рецептом для наступної війни".

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн неодноразово підкреслювали, що обговорення стратегічної безпеки можливе виключно після досягнення повноцінного миру в Україні.