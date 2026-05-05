Ймовірно, договір буде, – експерт із США спрогнозував, про що домовиться Трамп з Іраном

Переговорний процес між США та Іраном триває. Дональд Трамп багато розповідає про свою перемогу, але ситуація насправді не така й позитивна для Сполучених Штатів.

Виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн розповів 24 Каналу, що Трамп фактично зробив великий "подарунок" Ірану, розпочавши військову операцію. Його можна порівняти з ядерною зброєю.

Дивіться також Трамп зненавидів Іспанію і хоче вигнати її з НАТО: чому Мадрид не боїться і кидає виклик США

Який "подарунок" Трамп зробив Ірану?

За словами Епштейна, військова операція Сполучених Штатів підштовхнула Іран до того, аби заблокувати Ормузьку протоку. Відомо, що через неї проходить близько 20% світових поставок нафти. Тегеран отримав важіль, за допомогою якого може шантажувати світ.

Вони і будуть це робити. Це ж терористичний уряд. А США не готові їх зупинити. І це геостратегічний виграш для Ірану. Звісно, Трамп може робити власну блокаду. На якийсь час це спрацює, бо зменшить кількість кораблів, які заплатять Ірану та пройдуть через протоку. Але з точки зору глобальної економіки ми жити не можемо без цієї протоки,

– сказав Епштейн.

Якщо Іран вирішить і надалі блокувати Ормузьку протоку, то є питання, як Штати зможуть на це вплинути. Адже ніхто не зацікавлений у повномасштабній війні з Іраном.

Зверніть увагу! Інвестиційний банкір та економіст Сергій Фурса наголосив, що блокування Ормузької протоки впливає і на Україну. Якщо це триватиме ще кілька місяців, то може виникнути навіть дефіцит деяких добрив, що вплине на врожай.

Про що домовляться США та Іран?

Попри це, переговорний процес між країнами триває. Трамп опиниться в програшній ситуації, якщо не зможе врегулювати все найближчим часом. Адже ціна на нафту продовжує зростати.

На думку Епштейна, приблизно за 2 місяці сторони таки дійдуть до певної угоди. Але цілком ймовірно, що мало що зміниться.

Думаю, що надалі Іран таки захоче брати якийсь відсоток з кораблів, які будуть проходити. І на 100% протока не відкриється. Трамп, звісно ж, буде переконувати, що протока на 100% відкрита,

– зазначив Епштейн.

Чи є прогрес в переговорах між США та Іраном?

Військова операція США та Ізраїлю проти Ірану розпочалася наприкінці лютого. У відповідь Тегеран заблокував Ормузьку протоку, внаслідок чого зросли ціни на нафту. При цьому кораблі дружніх до Ірану країн спокійно через неї проходили. У відповідь США також оголосили про блокаду Ормузької протоки.

Президент Дональд Трамп наголошував, що Штати не відкриють протоку до того моменту, доки не буде підписана ядерна угода з Іраном. За даними ЗМІ, Тегеран пропонував, аби обидві країни зняли блокаду Ормузької протоки, а вже потім перейшли до питання ядерної угоди. США з цим не погоджувалися.

Згодом ЗМІ повідомляли, що Іран таки готовий піти на значні поступки в переговорах. Вони відкриті до обговорення ядерної програми та нібито не проти обмежити свої запаси збагаченого урану. Також там запропонували ідею, як розблокувати Ормузьку протоку.