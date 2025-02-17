Переговори США й Росії в Ер-Ріяді: російський делегат привідкрив, про що домовлятимуться

У Саудівській Аравії невдовзі розпочнуться переговори між російською та американською делегаціями. Очікується, що вони дадуть грунт для початку переговорів щодо закінчення війни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Так, головний зовнішньополітичний радник Кремля Юрій Ушаков, який разом з Сергєєм Лавровим бере участь у переговорах з США, розповів, що переговори в Ер-Ріяді будуть двосторонніми. Тобто, як і повідомлялося раніше, Україна не братиме в них участь.

На переговорах представників Росії та США в Ер-Ріяді стоїть питання про те, щоб домовитися, як розпочинати переговори щодо України,

– розповів Ушаков.

Водночас російський делегат зазначає, що США ще не призначили свого переговорника, який міг би "вести справи щодо України" з російською стороною.

Нагадаємо, що зустріч Лаврова та Ушакова з представниками США запланована на 18 лютого в Ер-Ріяді. За словами речника Путіна Сергєя Пєскова, переговори будуть присвячені відновленню "всього комплексу російсько-американських відносин", а також підготовці до зустрічі Трампа з Путіним і можливого закінчення війни.