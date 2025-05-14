РосЗМІ пишуть, що Росію на переговорах у Стамбулі представлятиме "не Лавров"

Раніше у мережі писали, що глава МЗС Росії Сєргєй Лавров та помічник Путіна Юрій Ушаков нібито братимуть участь у переговорах у Туреччині 15 травня. Однак, росЗМІ стверджують, що це не так.

Лавров, схоже, не збирається туди їхати. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Хто поїде у Туреччини від Росії досі невідомо

Про участь Лаврова та Ушакова у переговорах у Туреччині писали у The Washington Post та деяких інших ЗМІ.

Увечері 14 травня російські телеграм-канали, посилаючись на неназвані джерела, спростували інформацію про поїздку Лаврова.

Хто саме представлятиме Росію на зустрічі, у Кремлі досі офіційно не повідомляли. Зокрема, не підтверджують і візит Ушакова.

До того ж сам Путін у Стамбул наразі не планує їхати, пишуть росЗМІ.

Нагадаємо, що президент Зеленський також не вірить, що диктатор таки приїде до Стамбулу і зауважує, що той боїться. Попри це, глава України все ж не відкидає такої можливості.