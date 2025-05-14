РосЗМІ пишуть, що Росію на переговорах у Стамбулі представлятиме "не Лавров"
- Російські ЗМІ спростували інформацію про участь Лаврова у переговорах у Стамбулі 15 травня.
- Кремль досі офіційно не повідомив, хто представлятиме Росію на зустрічі.
Раніше у мережі писали, що глава МЗС Росії Сєргєй Лавров та помічник Путіна Юрій Ушаков нібито братимуть участь у переговорах у Туреччині 15 травня. Однак, росЗМІ стверджують, що це не так.
Лавров, схоже, не збирається туди їхати. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
Дивіться також У Зеленського сказали, за якої умови Путін може з'явитися у Стамбулі
Хто поїде у Туреччини від Росії досі невідомо
Про участь Лаврова та Ушакова у переговорах у Туреччині писали у The Washington Post та деяких інших ЗМІ.
Увечері 14 травня російські телеграм-канали, посилаючись на неназвані джерела, спростували інформацію про поїздку Лаврова.
Хто саме представлятиме Росію на зустрічі, у Кремлі досі офіційно не повідомляли. Зокрема, не підтверджують і візит Ушакова.
До того ж сам Путін у Стамбул наразі не планує їхати, пишуть росЗМІ.
Нагадаємо, що президент Зеленський також не вірить, що диктатор таки приїде до Стамбулу і зауважує, що той боїться. Попри це, глава України все ж не відкидає такої можливості.