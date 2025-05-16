Українська делегація прибула до палацу Долмабахче для зустрічі із російськими представниками

У Стамбулі вже зовсім скоро мають розпочатися переговори між делегаціями України та Росії. Наразі українська сторона очікує на прибуття росіян.

Ведуча 24 Каналу Андріана Кучер, яка перебуває у Туреччині, повідомила, що турецька делегація вже покинула палац Долмабахче.

Дивіться також Росія проти присутності США на прямих переговорах з Україною, – ЗМІ

Українська делегація очікує на російських представників

Нещодавно завершилася зустріч між делегаціями України, США та Туреччини. За словами кореспондентки, американська та турецька делегації вже покинули палац Долмабахче.

Американська та турецька делегації покинули палац Долмабахче: дивіться відео

Українська ж делегація залишилася в палаці, де очікує на прибуття російських представників.

Нагадаємо, що переговори між Україною, Росією та Туреччиною були заплановані на 12:30. Російську сторону представляє делегація під керівництвом помічника Путіна Владіміра Мединського.

В Інституті вивчення війни зазначають, що склад російської делегації на нинішніх переговорах майже не відрізняється від того, що був у Стамбулі у 2022 році. Це, на думку аналітиків, свідчить про те, що Кремль не переглянув своїх цілей стосовно України і досі не налаштований на справжнє завершення війни.