"Що з обличчям": у делегації Кремля у Стамбулі помітили "нюанс" після "бавовни" на аеродромах

Представники Києва та Москви 2 червня провели другий раунд переговорів щодо миру. У мережі висміяли вирази облич, з якими сиділа російська делегація в Туреччині.

Користувачі відзначили, що можливою причиною цього стала операція "Павутина", яку провела СБУ в Росії напередодні, передає 24 Канал.

До теми У Стамбулі завершилася зустріч делегацій України та Росії

Якими були вирази обличчя росіян на переговорах

Відео зустрічі у Стамбулі 2 червня, зокрема, поширили й російські пропагандистські ЗМІ. На опублікованих кадрах помітно, як учасники делегації сидять із розгубленими, понурими та буквально "кислими" обличчями.

Переговори відбулися після гучної спецоперації СБУ "Павутина", яка завдала значних втрат ворожій авіації. Тому настрій ворожої делегації, видається, був далеким від бойового.

З якими виразами обличчя сиділа російська делегація у Стамбулі: дивіться відео

Користувачі соцмереж відзначили, що під час першого раунду переговорів росіяни виглядали куди більш впевнено й бадьоро.

Зокрема, у мережі писали таке:

"Це їх турки привітали з днем військово-транспортної авіації";

"А хтось хоч спитав у них, як долетіли?";

"Мединський намагається згадати (придумати) цитату Бісмарка";

"Як на поминках";

"Коли відчуваєш міць другої армії";

Користувачі висміяли вирази облич російської делегації на переговорах у Стамбулі / Скриншоти 24 Каналу

До слова, голова СБУ Василь Малюк, коментуючи операцію "Павутина", що сталася 1 червня на аеродромах Росії, зазначив, що загалом йдеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії. За словами українського генерала, орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад 7 мільярдів доларів США.