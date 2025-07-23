Перед зустріччю з росіянами українська делегація провела перемовини з Ердоганом, – Єрмак

В середу, 23 липня, в Туреччині мають відбутися переговори української та російської делегацій. Перед зустріччю з росіянами делегація України провела перемовини з турецьким лідером Ердоганом.

Про це пише 24 Канал з посиланням на керівника Офісу Президента. Андрій Єрмак зазначив, що це була конструктивна розмова.

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Що відомо про зустріч української делегації з Ердоганом?

Єрмак розповів, що перед зустріччю у Стамбулі української делегації, яку очолює Секретар РНБО Рустем Умеров, вони прибули до Анкари і провели зустріч з Реджепом Таїпом Ердоганом. Керівник ОП розповів, що вони передали вітання і слова вдячності від Володимира Зеленського.

Подякували Туреччині та Президенту Ердогану за послідовну політичну та безпекову підтримку України протягом всієї війни з Росією. Скоординували позиції перед зустріччю в Стамбулі, яку проведе сьогодні українська делегація з російською стороною,

– написав Єрмак.

Глава ОП висловив вдячність Туреччині за те, що вони готові надавати переговорний майданчик і сприяти дипломатичним зусиллям, спрямованим на досягнення справедливого та тривалого миру для України.

Ми говорили про безпекову ситуацію, виклики регіональної стабільності, а також перспективи подальшої оборонної співпраці між нашими державами. Вдячні Туреччині та турецькому народу за послідовну позицію,

– повідомив керівник ОП.

Крім цього, відбулася також зустріч сьогодні зі старшим радником турецького лідера Акіфом Чагатаєм Киличем та главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом.

Очільник Офісу Президента також додав, що "нам важлива динаміка мирного процесу, бо це про реальних людей, дітей, яких Росія викрала та має повернути нам всіх".

"Також ми говорили про необхідність зустрічі на рівні лідерів держав – президента Володимира Зеленського, лідерів США та Туреччини Дональда Трампа і Реджепа Тайїпа Ердогана, і російського президента Путіна для переходу до реальних перемовин про завершення війни", – повідомив Єрмак.