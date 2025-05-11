Мали відбутися 12 травня: Угорщина відтермінувала переговори з Україною щодо нацменшин
- Угорська сторона перенесла заплановані на 12 травня консультації з українською делегацією щодо питання нацменшин.
- Ця зустріч мала стати початком регулярних переговорів.
Будапешт переніс заплановані на 12 травня консультації з українською делегацією. Зустріч мала стати початком регулярних переговорів
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Будапешт відтермінував переговори щодо нацменшин
В Міністерстві юстиції вказали, що раніше в Будапешті сторони узгодили роботу експертних груп для розгляду 11 рекомендацій Угорщини.
Українська делегація розраховувала на перші проміжні результати вже 12 травня.
Перенесені консультації планувалися в Ужгороді, куди прибула делегація України.
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Нагадаємо, що СБУ вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти нашої держави.
Завданням цього осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів: зокрема, сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська.
За результатами комплексних заходів на Закарпатті СБУ затримала двох агентів із мережі угорської спецслужби.