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24 Канал Новини світу Мали відбутися 12 травня: Угорщина відтермінувала переговори з Україною щодо нацменшин
11 травня, 08:13
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Мали відбутися 12 травня: Угорщина відтермінувала переговори з Україною щодо нацменшин

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Угорська сторона перенесла заплановані на 12 травня консультації з українською делегацією щодо питання нацменшин.
  • Ця зустріч мала стати початком регулярних переговорів.

Будапешт переніс заплановані на 12 травня консультації з українською делегацією. Зустріч мала стати початком регулярних переговорів

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції України.

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Будапешт відтермінував переговори щодо нацменшин

В Міністерстві юстиції вказали, що раніше в Будапешті сторони узгодили роботу експертних груп для розгляду 11 рекомендацій Угорщини. 

Українська делегація розраховувала на перші проміжні результати вже 12 травня.

Перенесені консультації планувалися в Ужгороді, куди прибула делегація України.

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Нагадаємо, що СБУ вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти нашої держави.

Завданням цього осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів: зокрема, сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська.

За результатами комплексних заходів на Закарпатті СБУ затримала двох агентів із мережі угорської спецслужби.