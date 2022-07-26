Сьогодні сідати за переговори з росією не має жодного сенсу, – ОПУ

росіяни дедалі активніше виходять у публічну площину із тим, що потрібно продовжувати процес перемовин між Україною та країною-терористкою. Із росією домовлятись про будь-що немає сенсу і цього не буде.

Про це у ексклюзивному стрімі 24 каналу розповів радник глави ОП Михайло Подоляк. Він також зазначив, що росіяни ледь не із кожного чайника говорять про те, що негайно потрібно сідати за стіл перемовин.

Читайте також Купівля зброї та ремонт доріг: Подоляк пояснив, куди мають піти гроші з продажу зерна

"Сьогодні сідати із росією за стіл перемовин не має жодного сенсу. Для росіян на сьогодні важливо зафіксувати статус-кво, що зберегти "територіальні надбання". Також окупанти прагнуть зафіксувати свою "перемогу", адже вони забрали в України частину територій", – пояснює Михайло Подоляк.

Чому не варто домовлятись із росіянами на сьогоднішньому етапі

За словами Подоляка, після перемовин росіяни підуть на оперативну паузу, наберуть людей, оклигають трохи. Також важливим фактором буде деморалізація України та Європи, адже будь-яке перемир'я на сьогоднішньому тлі – виключно деморалізація.

"І, через певний час, знову почнуть наступ за новими вигаданими причинами", – каже радник голови ОП.

Тому, будь-які перемовини із філософської, практичної чи економічної точки зору – для України не вигідні,

– підкреслив Михайло Подоляк.

Чому Україні не вигідні перемовини

"Економічно – ніхто не захоче вкладати кошти у нашу країну, ми не зможемо підняти економіку. З філософського боку – взагалі із вбивцям розмовляти не можна, їх потрібно тільки карати за законом", – додає Подоляк.

За яких умов ми можемо розмовляти із росіянами – коли вони будуть отримувати суттєві тактичні поразки на полі бою.

Тоді всі їх "понти" змиє рукою, більше не буде ніяких росіян-загарбників. Ви побачите миршавих і мілких людей, які будуть плакатись та дивитись собі під ноги,

– переконаний Михайло Подоляк.

"І тоді модна буде побачити, що це не "вовки", а стадо шакалів. Після цього із ними можна буде проводити певні переговорні роботи, це безумовно", – резюмує радник Єрмака.

Повний стрім із Михайлом Подоляком: дивіться відео