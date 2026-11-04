"Математика війни" та план відновлення: Умєров підбив підсумки переговорів у Брюсселі

Українська делегація 4 листопада провела у Брюсселі переговори щодо післявоєнного відновлення держави та її фінансування у 2027 році. Партнерам представили розрахунки оборонних потреб і план економічного розвитку.

Про це повідомив Рустем Умєров на своїй сторінці у Facebook.

Які підсумки перемовин у Брюсселі?

однією з ключових тем переговорів стало узгодження Prosperity Plan для України. До консультацій долучилися представники Єврокомісії, США, Великої Британії, Франції, Німеччини, НАТО, Світового банку та BlackRock.

З українського боку в опрацюванні документу беруть участь команди Мінекономіки, Мінфіну, Міноборони та Офісу Президента. Цей план покликаний визначити чіткі механізми повернення інвестицій, відбудови після бойових дій та запуску довгострокового економічного розвитку.

Наразі сторони не розголошують конкретних параметрів, проте вже узгодили графік і дедлайни виконання наступних кроків.

Розрахунки оборонного бюджету на 2027 рік

Друга зустріч була присвячена фінансовій підтримці України на 2027 рік. Партнерам представили детальний аудит необхідних витрат для оборони.

Разом із командами Міноборони, Мінфіну та Офісу Президента показали партнерам математику війни на наступний рік: скільки ресурсів потрібно, який дефіцит маємо покрити та за рахунок яких джерел можемо це зробити,

– зазначив Рустем Умєров.

Окремим блоком переговорів став аналіз актуальних дій і планів Росії, які створюють прямі ризики як для української держави, так і для європейського континенту загалом. Учасники зустрічі скоординували конкретні заходи протидії ворожим загрозам.

Гарантії безпеки та нова архітектура для Європи

Наступним етапом консультацій у Брюсселі стануть зустрічі, зосереджені на безпекових гарантіях. За словами Рустема Умєрова, довгостроковий мир у Європі неможливий без гарантування безпеки самої України.

Йдеться не лише про безпеку нашої держави, а й про нову архітектуру безпеки всієї Європи після війни. Україна є її невід'ємною частиною. Адже без довгострокової безпеки України неможлива та довгострокова безпека Європи,

– наголосив він.

Робота над оборонними гарантіями, післявоєнним відновленням та стимулюванням економіки ведеться одночасно як частини єдиної стратегії.

Зауважимо, Володимир Зеленський, зі свого боку, також повідомляв, що робота української команди в Брюсселі продовжиться і 5 листопада. У фокусі уваги будуть, власне, питання безпекових гарантій.