Вже – тому що діє виключно військова логіка, і в цій логіці, бачимо, як росія намагається ще більше втягнути білорусь у війну проти України. Власне, більше й нема кого втягувати.

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Ще – тому що два неадеквати, мабуть, зупиняться, коли доведуть усе (для себе ж) до критичної точки, п'ятої.

Один, щоб усидіти у владі, віддав свою територію росії під війну проти України (не виключено, що це обговорювалося ще на стадії акцій протестів, коли Кремль допоміг Лукашенку всидіти у владі). Другий – інфікований вірусом війни, мабуть, ще з 1945 року через "дідів" і перейшов у режим спілкування зі світом виключно у формі шантажу.

Ось ці двоє повинні дограти свій "Собачий вальс" – можливо, тоді всередині Росії з'явиться реальний запит на переговори.

Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви – це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну.

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Спрощення політики

"Собачий вальс", до речі, у різних країнах має різні варіанти назв: "Блошиний вальс" – у Німеччині, Бельгії, Нідерландах, Норвегії; "Я наступив на кішку" – у Японії; "Ослячий марш" – в Угорщині; "Полька дурнів" – на острові Майорка; "Марш злодіїв" – у Китаї. І т.д. Загалом ви зрозуміли.

Що стосується росії – це колосальне спрощення політики.

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