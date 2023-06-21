"Реакція Зеленського була брутальною": Подоляк розповів про переговорний процес з Росією

Нещодавно кремлівський диктатор показав якийсь папірець, нібито "підписаний українською стороною" у Стамбулі торік. Окрім того, Путін вкотре звинуватив Київ у "відмові від мирних переговорів". В ОП вже відреагували.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк наголосив, що документа як такого не існує. Також додав, що реакція Володимира Зеленського була "брутальною".

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"Вони пропонували просто капітуляцію"

За слова Подоляка, характеристики, які давав президент тому, що відбувається в переговорному процесі, і які позиції українська сторона мала там відстоювати, були достатньо брутальними з точки зору пропозиції з російської сторони.

Відверто він (Зеленський – 24 Канал) казав: "Скажіть їм наступне". І там достатньо жорстко це артикулювалося. І тут я переходжу до дійсно того, що пропонувала РФ. І до речі, ми про це вже говорили. Вони пропонували просто капітуляцію,

– наголосив радник керівника ОП.

Пояснив, що окупанти хотіли, аби Україна склала зброю та відмовилася від усього наступального озброєння. Вимагали, аби залишити дуже обмежену кількість поліції як такої, не те, що армії, а поліції.

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Жодних домовленостей з Росією немає і не було

Подоляк додав, що російська делегація взагалі не оперує юридичними термінами. Тобто неможливо було домовитися про щось, коли агресор не розуміє дефініцій.

"Вони говорять: "ви маєте відмовитися від НАТО і стати нейтральною країною". Ти їм говориш: "Дивіться, в нас в Конституції записаний нейтральний статус, це не завадило вам напасти на нас у 2014 році". І так далі. Тобто вони не розуміли юридичні статуси відповідні і, в принципі, договору, як такого, який міг би вже вийти на якісь певні риси юридичного документа, точно не було", – підкреслив радник Єрмака.

Також він нагадав, що лише в Стамбулі було проголошено певні складові щодо гарантій безпеки. Все, що стосувалося, наприклад, питання "демілітаризації", "денацифікації", взагалі виносилося за дужки. Адже немає розуміння, що таке "денацифікація", у росіян, це ж абстракція пропагандистська була, зауважив Подоляк.

Додав, все, що стосується територіальних питань, виносилося на зустріч президентів, якщо б це було потрібно проводити. Тобто ніяких юридично оформлених домовленостей, в принципі, не було, лише різні розмови, що так і не привели до якогось порозуміння.

"У Стамбулі ми фіксували: ви виходите на межі 24 лютого 2022 року, після цього йде переговорний процес, в якому вже буде брати безпосередню участь і Президент України, і МЗС України. Після цього будемо виходити на юридичні документи. Таким чином, немає сьогодні і не було жодних домовленостей з РФ. І ви фіксуєте дивну дату, 13 квітня, на той момент вже переговори неможливі були, тому що реакцію Президента України ви бачили", – підсумував Подоляк.

Що цьому передувало

На зустрічі з лідерами африканських країн у Санкт-Петербурзі Путін помахав якимось папірцем. Заявляв, що це нібито "договір про нейтралітет України".