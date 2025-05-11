Він загрався, – ексрозвідник пояснив, чому на Путіна можуть чекати складні часи

Весь цивілізований світ вимагає від Владімар Путіна 30-денного припинення вогню. Натомість російський диктатор вийшов з ініціативою про прямі переговори у Стамбулі 15 травня.

Очільник Кремля хоче розв'язати свої проблеми через терор і продовження бойових дій. Про це 24 Каналу розповів генерал армії, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, додавши, що саме тому у Росії говорять про "першопричини конфлікту".

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На що сподівається Путін

Російський диктатор прагне виконання своїх цинічних умов. Мовиться про відмову України від вступу в НАТО, обмеження кількості війська, визнання частини територій російськими. Під час справедливих мирних переговорів він не зможе цього досягти.

Зараз Путін думає, що у нього є перевага, що партнери зважатимуть на його агресивну позицію та підуть на поступки. А якщо він погодиться на 30-денне перемир'я, то виглядатиме слабким, найперше перед американцями.

Путін тисне на Європу і намагається здобути підтримку від Китаю. Але він справді переграє. Зараз для Путіна можуть настати дуже складні часи,

– сказав Микола Маломуж.

Досі Трамп йшов на переговори й був готовий до поступок Росії, якщо та погодиться на мир, почне переговорний процес і рухатиметься до сталого припинення вогню. Але Путін всього цього не хоче. Він лише намагається використати Трампа й ігнорує заклики європейців. Довго так тривати не може.

Яким має бути алгоритм дій

Позиція України, Європи та США має бути послідовною. Дуже потрібен справжній тиск на Росію, щоб змусити країну-агресорку не бити по мирному населенню. Це перша складова.

Друга складова – перемир'я на фронті, а третя – сам мирний процес. Така послідовність заявлена. Але Путін вирішив, що має підтримку Китаю, третіх країн, таких як Індія, Бразилія. Вони також мають наполягати на припиненні бойових дій. Тому дуже важливо працювати з цими державами.

Скоро у Путіна не буде ніяких альтернатив. Він вже зараз далеко зайшов своїми агресивними діями. Іншого варіанту, ніж закінчувати війну у нього не буде. Очільник Кремля ще намагається маніпулювати, створює видимість сили, але на всі його умови ніхто не збирається погоджуватися.

Вже зовсім скоро Путін дійде до межі, коли не зможе нічого зробити. Він ще може певний час маніпулювати, але навіть лідер Китаю наполягає на завершенні війни,

– підсумував Микола Маломуж.

Нагадаємо, Володимир Зеленський погодився на зустріч з Путіним у Стамбулі. Він висловив сподівання, що цього разу росіяни не шукатимуть причин для того, щоб не приїхати. Також президент наголосив, що для переговорів потрібна повна й тривала тиша.