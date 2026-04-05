Дипломатичний камбек: посольство Сирії знову відкриють в Києві
- Глави МЗС України та Сирії домовилися про відкриття посольств у Києві та Дамаску.
- Обговорювалися питання безпеки, логістики, торгівлі, гуманітарної та освітньої співпраці.
Глава МЗС Андрій Сибіга у неділю, 5 квітня, провів зустріч з міністром закордонних справ Сирії Асаадом Хасаном аш-Шейбані. Було домовлено, що в Україні та Сирії невдовзі відриються посольства.
Про це повідомив міністр Сибіга у соцмережі X.
Дивіться також Зеленський прибув з історичним візитом у Сирію
Про що домовилися у Сирії?
Сибіга повідомив, що під час переговорів вони обговорили низку важливих напрямів та ініціатив, передусім пов'язаних із безпекою.
Безпека Європи та Близького Сходу є взаємопов'язаною. Ми продовжимо спільну роботу задля досягнення сталого миру для наших народів,
– зазначив міністр.
Він додав, що також розглянули питання логістики, зокрема розвиток торговельних і морських маршрутів. Ці сфери, як зазначив Сибіга, мають значний потенціал для поглиблення економічної співпраці.
"Продовольча безпека залишається важливим напрямом. Україна готова робити свій внесок, зокрема через такі ініціативи, як "Зерно з України", щоб підтримати стабільність у регіоні", – сказав глава МЗС України.
Він повідомив, що двостороння торгівля зросла уже у 9 разів з моменту підписання Спільного комюніке про відновлення дипломатичних відносин. Сторони бачать чіткі можливості для її подальшого розширення.
Нагадаємо, що у вересні 2025 у Нью-Йорку Україна та Сирія підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин.
Під час переговорів обговорили питання гуманітарної та освітньої співпраці. Наразі в Україні продовжує навчатися багато сирійських студентів.
Насамкінець, ми домовилися найближчим часом відкрити посольства в Києві та Дамаску – важливий крок у зміцненні нашого партнерства,
– заявив Сибіга.
Інші деталі перемовин у Сирії?
Візит президента Зеленського до Сирії – історичний. Він став першим із 2002 року. Але Зеленський та аль-Шараа уже мали особисту зустріч у Нью-Йорку у вересні 2025 року.
Цього разу президенти обговорили обставини війни України з Росією, обмін воєнним досвідом, продовольчу безпеку в регіоні, розвиток країн.
До слова, переговори відбулися у тристоронньому форматі. Разом з українською делегацією до Сирії прибула й турецька.