Дипломатичний камбек: посольство Сирії знову відкриють в Києві

Глава МЗС Андрій Сибіга у неділю, 5 квітня, провів зустріч з міністром закордонних справ Сирії Асаадом Хасаном аш-Шейбані. Було домовлено, що в Україні та Сирії невдовзі відриються посольства.

Про це повідомив міністр Сибіга у соцмережі X.

Дивіться також Зеленський прибув з історичним візитом у Сирію

Про що домовилися у Сирії?

Сибіга повідомив, що під час переговорів вони обговорили низку важливих напрямів та ініціатив, передусім пов'язаних із безпекою.

Безпека Європи та Близького Сходу є взаємопов'язаною. Ми продовжимо спільну роботу задля досягнення сталого миру для наших народів,

– зазначив міністр.

Він додав, що також розглянули питання логістики, зокрема розвиток торговельних і морських маршрутів. Ці сфери, як зазначив Сибіга, мають значний потенціал для поглиблення економічної співпраці.

"Продовольча безпека залишається важливим напрямом. Україна готова робити свій внесок, зокрема через такі ініціативи, як "Зерно з України", щоб підтримати стабільність у регіоні", – сказав глава МЗС України.

Він повідомив, що двостороння торгівля зросла уже у 9 разів з моменту підписання Спільного комюніке про відновлення дипломатичних відносин. Сторони бачать чіткі можливості для її подальшого розширення.

Нагадаємо, що у вересні 2025 у Нью-Йорку Україна та Сирія підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин.

Під час переговорів обговорили питання гуманітарної та освітньої співпраці. Наразі в Україні продовжує навчатися багато сирійських студентів.

Насамкінець, ми домовилися найближчим часом відкрити посольства в Києві та Дамаску – важливий крок у зміцненні нашого партнерства,

– заявив Сибіга.

Інші деталі перемовин у Сирії?