Відносини України та США: ключові моменти зустрічі у Джидді

Перемовини між Україною та США в Саудівській Аравії можуть стати важливим кроком у зміцненні відносин. Київ не погодиться на територіальні поступки і вірить у підтримку США, попри невизначену позицію Трампа.

Про це розповідає УНІАН з посиланням на брифінг голови комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександра Мережка, передає 24 Канал. Перемовини між українською та американською делегаціями, що відбудуться сьогодні в Саудівській Аравії, можуть стати важливим кроком у зміцненні двосторонніх відносин.

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США і Україна на шляху до нових відносин

Олександр Мережко підкреслив, що США залишаються надійним союзником і партнером України, незалежно від того, хто є президентом. Однак, за словами Мережка, є певні виклики, зокрема незрозуміла позиція президента США Дональда Трампа, хоча наявність демократичних інститутів у США, зокрема сенату і суспільної підтримки України, є важливим фактором.

Сьогоднішні перемовини можуть стати важливим кроки на шляху покращення наших відносин. Але не будемо списувати з рахунків ані США, ані президента Трампа. Можливо, він веде якусь свою гру,

– зазначив Мережко.

Коментуючи заяви Державного секретаря США Марко Рубіо щодо необхідності територіальних поступок з боку України, голова комітету наголосив, що така позиція є неприйнятною для Києва.

Мережко також нагадав, що в історії вже траплялися неочікувані падіння імперій, такі як російської і СРСР, і вірить, що зміни можливі, навіть якщо на перший погляд це здається малоймовірним.