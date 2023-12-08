"Найприємніший момент для Путіна": посадовець ЄС про дебати щодо підтримки України

Високопосадовець ЄС на умовах анонімності заявив, що зараз – це найприємніший момент з початку повномасштабної війни для Путіна, за винятком першого тижня, коли він хотів здобути швидку перемогу.

Про це співрозмовник заявив поза кадром, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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Російський диктатор насолоджується тривалими дебатами ЄС

Європейський високопосадовець припускає, що Путін насолоджується тривалими дебатами всередині ЄС та США щодо продовження підтримки України. За його словами, країни-члени Євросоюзу мають зрештою ухвалити рішення на користь Києва.

Якби я сидів там (в Кремлі – 24 канал), я б подумав, що це найприємніший момент, і я б дотримувався своєї стратегії, якою б вона не була. Ось чому так важливо, щоб ми прийняли рішення всередині Європейського Союзу про продовження і подвоєння наших політичних зусиль,

– сказав дипломат.

Підтримка України не припиниться

За словами високопосадовця, майбутні вибори в США та антиукраїнські заяви серед республіканців "викликають занепокоєння". Втім, навіть прихід Трампа до влади не змусить Євросоюз припинити підтримку для України.

Це екзистенційна загроза для Європи. Ми будемо продовжувати працювати, ми будемо продовжувати підтримувати Україну незалежно від того, що може зробити нова адміністрація у Вашингтоні,

– сказав співрозмовник.

До слова, також високопосадовець розповів нам, що наразі ведуться перемовини з угорським прем’єром Орбаном щодо вступу України в ЄС.