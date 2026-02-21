Росія затягує переговори, тож Європа має посилити тиск, – Каллас

Росія продовжує затягувати переговорний процес та наполягати на своїх максималістських вимогах. Саме тому Європа має посилити тиск.

Про це повідомила віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас.

Як прокоментувала перебіг перемовин у Женеві Кая Каллас?

За словами Каллас, переговори у Женеві вкотре показали світові, що Москва не планує відступати від своїх максималістських вимог. Віцепрезидентка вважає, що нині Європа зобов'язана не лише зберігати, але й нарощувати підтримку України, водночас посилюючи політичний та економічний тиск на Росію.

Також вона повідомила, що ЄС просувається у питанні кредитної підтримки для Києва у розмірі 90 мільярдів євро. Перші виплати очікуються уже у квітні.

ЄС просувається із кредитом на 90 мільярдів, і перші кошти очікуються у квітні. Також триває планування внеску ЄС у майбутні гарантії безпеки. Водночас нам потрібно бачити поступки з російського боку для сталого миру,

– додала Каллас. Представниця ЄС зауважила, що Кремль веде гібридну війну проти Європи, намагаючись її послабити, тож держави-члени ЄС мають діяти рішуче.